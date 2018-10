Sobre edición de artículos en clave de género para Wikipedia

En el marco de la Agenda Redes del Complejo Cultural del Viejo Mercado, la semana próxima se llevará a cabo una charla-taller vinculada a una de las plataformas digitales más difundidas en todo el mundo.

Se trata de “Wikipedia en clave de género”, una propuesta sobre la enciclopedia colaborativa más grande de la actualidad, con el objetivo de difundir la edición y creación de artículos enciclopédicos con perspectiva de género.

La actividad tendrá lugar mañana, martes 9 de octubre a partir de las 19:00 en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, y estará a cargo de Constanza Verón, encargada de Comunidad de la Fundación Wikimedia Argentina.

Organizada por la Secretaría de Educación de la Municipalidad, la charla-taller se dictará con entrada libre y gratuita. Previamente habrá que inscribirse por correo electrónico a [email protected] Allí los anotados recibirán las instrucciones para poder asistir al encuentro.

Están especialmente invitados a participar, personas o grupos interesados en editar artículos sobre figuras o hechos que marcaron la historia de las mujeres en la ciudad.

El Taller "Wikipedia en clave de género" busca brindar las herramientas para colaborar a cerrar esa brecha en la enciclopedia más grande y colaborativa del mundo.

¿Qué lugar ocupan las mujeres en la enciclopedia?¿Cómo están representadas?¿Cuántas mujeres participan activamente de la enciclopedia?

Wikipedia es un reflejo de la sociedad y como tal, un espejo de los debates y conflictos que se viven en el día a día. Desde distintos espacios alrededor del mundo se están llevando adelante iniciativas para revertir de brecha de género, no sólo respecto a la cantidad de artículos sobre el movimiento feminista y a las biografías de mujeres, sino también en la forma en que se escribe sobre las mujeres.

Los temas que se abordarán son: editar en Wikipedia: nociones básicas de edición; presentación de herramientas para editar en Wikipedia; tips para crear artículos con perspectiva de género; trabajo sobre artículos.

Wikipedia es la enciclopedia y proyecto de conocimiento libre más grande jamás construido de manera colaborativa. Cuenta con más de 200 idiomas y es utilizada diariamente por millones de personas como método de consulta sobre todo tipo de información.

Wikimedia Argentina es una Asociación Civil compuesta por mujeres, hombres, argentinos, extranjeros, wikipedistas, entusiastas, etc. Pero todos con el deseo de fomentar el conocimiento libre y apoyar la difusión de Wikipedia.

Cada uno de los proyectos Wikimedia se nutren de contenido bajo dominio público o licencias Creative Commons, para desarrollar oportunamente, un mejor acceso a un conocimiento de calidad y gratuito. En este sentido, Wikimedia Commons, representa el mayor repositorio de material audiovisual bajo licencia libre con más de 40 millones de recursos en red.

Durante los últimos años, Wikimedia Argentina trabajó con distintas organizaciones, principalmente museos y archivos históricos, con el objetivo de liberar bajo licencias CC, materiales que actualmente ya se encuentran bajo dominio público y que a través de actividades impulsadas a través de WMAR y las contrapartes, mejoran el contenido y la presencia de Argentina dentro de los proyectos Wikimedia, así como fomentar un mejor y más preciso conocimiento del material por parte de la sociedad argentina.

Además, desde el 2007, el capítulo argentino de Wikimedia viene desarrollando diferentes líneas de acción vinculadas a educación. Un proyecto educativo que busca promover, articular y fortalecer las prácticas digitales y culturales en las escuelas universidades y espacios de educación no formal.

Constanza Verón es encargada de Comunidad en la Fundación Wikimedia Argentina. Estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires. Participa como adscripta en la Cátedra de Historia de Rusia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También trabajó como Especialista en Ciencias Sociales en el Instituto de Formación Docente y como coordinadora del área de historia del Ciclo de Inicio a las Trayectorias Universitarias de la Universidad de José C. Paz.