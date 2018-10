Quieren impedir el uso del predio cerca del aeródromo

El Concejal Lisandro Mársico (PDP – FPCyS), presentó un proyecto mediante el cual requirió a las áreas competentes del Municipio que procedan a: -Mantener total y permanentemente desocupado el predio correspondiente a la “zona libre obstáculo cabecera 1-9 izquierda”, el cual se encuentra delimitado por las arterias Viamonte, Las Orquídeas y México, ubicado de manera aledaña a la pista del Aeródromo y, a su vez, se instale un cerco perimetral que impida el paso de personas y vehículos, como también la colocación de la señalética correspondiente que indique la prohibición de paso y estadía.

“El predio de referencia, es ocupado por vehículos y personas que lo utilizan como lugar de esparcimiento, sobre todo los fines de semana, a cualquier hora y con mayor presencia de madrugada, generando ruidos molestos para los vecinos ubicados en el Barrio Brig. López, además de arrojar basura, la cual queda esparcida en gran parte a lo largo y ancho del terreno” aseguró Mársico.

“Me he comunicado con el Jefe de Aeródromo, quién me ha manifestado que algunos vecinos han concurrido con barriletes y otros con drones, objetos que están totalmente prohibidos de utilizar en la zona de referencia, por cuestiones de seguridad aeroportuaria” dijo el edil demoprogresista.

“El sector precedentemente citado, es propiedad municipal, a tales fines, corresponde al Ente Local, proceder a colocar un tejido perimetral que impida el paso de vehículos y personas, además de la instalación de la correspondiente señalética, ya que no constituye un espacio de uso público” sostuvo el concejal pedepista.

“También es competencia de las áreas municipales, intimar a la desocupación del predio y en el supuesto de que la persona haga caso omiso, requerir el auxilio de la fuerza pública”, finalizó Lisandro Mársico.