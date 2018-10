Peñarol ganó y quedó cerca del título tras el empate de Ben Hur

Gracias a los goles de Cristian Arias, Peñarol quedó a un paso del título en el torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol que tuvo ayer su penúltimo capítulo. El equipo dirigido por Hugo Togni logró un agónico triunfo en Villa Rosas frente a Brown de San Vicente por 2 a 1, ya que "Kiki" abrió la cuenta a los 41' del complemento, igualó Lodigiani a los 46' y cuando parecía que se esfumaba otra vez la chance de ganar, apareció nuevamente Arias a los 48' para darle los tres puntos.

Ben Hur, que antes del comienzo de la fecha lideraba la tabla con Peñarol, apenas pudo rescatar un punto en tiempo de descuento como local con 9 de Julio. Abrió el marcador Monserrat en el tramo final y Escalada logró la paridad, ambos goles de penal.

Quien también logró una victoria en el epílogo fue Florida, que en Clucellas además dejó sin chances del título a Atlético. El único gol lo marcó Lucas Lorenzatti, también de pena máxima, en el minuto 89. Antes Galizzi le había atajado un penal a Toloza, con lo cual la Flora quedó a tres puntos y no se baja de la pelea, teniendo aspiraciones de un desempate.

En cambio, se truncaron definitivamente las aspiraciones de Sportivo Norte, que sufrió una dura caída en Sunchales contra Unión por 4 a 1. Esta fecha, además marcó el descenso de Argentino de Humberto, al caer por 2 a 0 ante Ferrocarril del Estado. En los otros partidos, Quilmes le ganó 2 a 1 a Libertad y Tacural 1 a 0 a Ramona, en el primer triunfo en el Clausura del campeón del primer torneo. No obstante, los ramonenses deben cumplir con la última fecha y luego esperar por el rival que tendrán en la promoción.

En la fecha final, Peñarol visitará a 9 de Julio, mientras que Ben Hur también será visitante de Atlético. Florida, en tanto, jugará en Barranquitas con Sportivo Norte.



PEÑAROL.........2

BROWN.............1

Cancha: Peñarol. Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: Peñarol 1 - Brown 0.

Peñarol: Pinzano; Nicolás Gómez, Monteporsi (Acuña), García y Molbert; Carrizo, Iván Gómez (Vigetti), Mansilla (Silvio Acosta) y Carrizo; Ochoa y Boiero. Sup: Montenegro y Dunky. DT: H. Togni.

Brown de San Vicente: Nocera; Lencina (Oliva), Caro, Ibarra Duarte y Milanesio; Acastello (Ferrao), Tántera, Bustamante y Pavetti; Lodigiani y Córdoba (Jaime). Sup: Jaime y Sosa. DT: I. Juárez.

Goles: ST, 41' Arias (P), 46' Lodigiani (B) y 48' Arias (P).



BEN HUR...........1

9 DE JULIO.........1

Cancha: "Néstor Zenklusen". Arbitro: Silvio Ruiz. Reserva: Ben Hur 0 - 9 de Julio 2.

Ben Hur: Manera; Mathier, Besaccia, Kummer y Alberto (Pautasso); Escalada, Sola, Castellano (Contrera) y Alemandi; Venica (Ferreyra) y Palomeque. Sup: Pagliero y Asteggiano. DT: C. Trullet.

9 de Julio: Maina; Kevin Acuña, Díaz, Maciel y Sebastián Acuña; Forni, Juan Rodriguez, Domínguez (Peralta) y Valsagna (Mottura); Vargas (Vianco) y Monserrat. Sup: Goyén y Viña. DT: D. Veronesse.

Goles: ST, 41' Monserrat -p- (9), 48' Escalada -p- (BH).



FLORIDA.............1

ATLETICO...........0

Cancha: Florida de Clucellas. Arbitro: Mauro Cardoso. Reserva: Florida 1 - Atlético 2.

Florida: Galizzi; Franco, Domínguez, Montenegro y Moralo; Borda Bossana (Saccone), Meyer, Gilli (Marchisone) y Andretich; Lucas Lorenzatti y Gonzalez (Paire). Sup: Ruppen y Gioino. DT: D. Priolo.

Atlético Rafaela: Frattini; Arnaudo, Ferrero, Astrada y Ramirez; Bonilla, Zilli (Vera), Segovia y Tosetto; Capelletti (Nellen) y Toloza. Sup: Lardito, Tellechea y Gramaglia. DT: F. Mendoza.

Gol: ST, 44' Lucas Lorenzatti -p- (F). Incidencias: 37' ST Galizzi (F) le atajó un penal a Toloza (A). 43' ST exp. Astrada (A).



UNION .................4

SP. NORTE............1

Cancha: Unión. Arbitro: Guillermo Vaccarone. Reserva: Unión 4 - Sp. Norte 0.

Goles: PT, 7' Espíndola (SN), 18' Gabriel Espíndola (U).

ST: 22' Moretti (U), 35' Gonzalo Gonzalez -p- (U) y 46' Córdoba (U). Incidencia: 15' ST Visetti (U) erró un penal.



FERRO.............................2

ARG. HUMBERTO....... 0

Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Guillermo Tartaglia. Reserva: 0-0.

Goles: PT, 20' Pablo Duarte -p- (F). ST: 46' Rojas (F). Incidencias: exp. Tomás Montini (27' PT) y Mariano Penz (28' ST).



QUILMES............2

LIBERTAD...........1

Cancha: Agustín Giuliani. Arbitro: Víctor Colman. Reserva: Quilmes 3 - Libertad 1.

Goles: PT 5' Suárez (AQ). ST: 20' Mandile (L), 30' Weissen (Q).

Incidencia: PT 40' Weissen (Q) malogró un penal.



TACURAL............1

RAMONA............0

Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Gonzalo Hidalgo. Reserva: Dep. Tacural 1 - Ramona 0.

Gol: ST, 10' Ibañez (DT). Incidencia: 25' ST exp. Serrani (DR).