Buena actuación en judo

BUENOS AIRES, 8 (NA) - La catamarqueña Mikaela Rojas quedó ayer a un paso de darle la primera medalla a la delegación argentina en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, pero perdió en el último combate del repechaje de la categoría -44kg, en una jornada inicial que arrastró mucho público en los distintos escenarios de competencia.

Rojas, de 15 años, fue superada por la croata Ana Viktorija Puljiz por un Ippon al minuto de juego -la máxima puntuación que genera una victoria instantánea- en un pabellón del Parque Olímpico que lució repleto ante la primera chance concreta de medalla para la Argentina. De esta forma, la catamarqueña terminó en la quinta colocación y se llevó un diploma olímpico de su participación en Buenos Aires 2018.

"Estoy contenta porque sé que he dejado todo en este tatami, no me guardé nada", aseguró la judoca en declaraciones a TyC Sports. Lo que se vio en el pabellón de judo del Parque Olímpico se repitió en cada uno de los escenarios en el domingo soleado que acompañó la primera jornada en Buenos Aires. Es que según la organización, en las primeras dos horas de competencia, más de 38.000 personas ingresaron a los Parques que unen los cuatro puntos cardinales de la Capital Federal, y que fue progresivo en la continuidad de la jornada.



OTROS DEPORTES

Con dos triunfos importantes se estrenó la Selección argentina masculina de básquetbol 3x3, al vencer a Estonia (22- 19) y a Rusia (21-14). El hockey sobre césped 5 también tuvo un domingo de alegrías: los chicos superaron a Zambia (6-2) y las mujeres no tuvieron piedad de Vanuatu (21-0).

En el tenis, otro de los deportes donde se proyecta medalla, hubo triunfos de Facundo Díaz Acosta ante el sudafricano Henning (6-0 y 6-3), de Sebastián Báez contra Ray Ho (China Taipei, por 6-4 y 6-1), y de María Lourdes Carlé, en dupla con la colombiana María Osorio, ante el dúo de Sada Nahimana (Burundí) y María Rivera (Guatemala) por un doble 6-4.

Tras el primer día de competencia de la escalada, uno de los nuevos deportes, la argentina Valentina Aguado quedó novena luego de finalizar sexta en la prueba de velocidad (donde batió su marca personal y récord nacional), séptima en bloque y undécima en dificultad. El que no pudo avanzar a la final fue Facundo Firmapaz, en el Tiro Deportivo, donde quedó duodécimo en la clasificación de carabina de aire comprimido 10 metros.

En Esgrima, Matías Ríos pasó la etapa de grupos con dos victorias y tres derrotas, pero en el cruce inicial de 16avos de final, cayó ante el estadounidense Robert Vi Dovszky por 15- 10. En Patinaje, Nahuel Schelling Quevedo fue sexto en la final y se quedó con el diploma olímpico luego de marcar un tiempo de 1:34.739, en los 1000m sprint combinada. En tanto, Fernanda Illanes Cabrera terminó séptima en la serie de los 1000 m sprint combinados femenino y no pasó a la final.



PRIMERA DE RUSIA

Rusia se quedó con la primera medalla dorada gracias a la buena actuación de Grigorii Shamakov, quien se impuso en la prueba de carabina de aire 10 metros en la categoría Tiro deportivo. Shamakov se quedó con la presea al lograr en la mencionada prueba de carabina de aire 10 metros un total de 249.2 mientras que el indio Shahu Mane terminó en la segunda posición con 247.5 y en el tercer lugar se subió el serbio Aleksa Mitrovic con 227.