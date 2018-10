River impuso su jerarquía ante Sarmiento

River sacó a relucir su jerarquía y con eso le alcanzó para derrotar ayer al sorprendente Sarmiento de Resistencia por 3 a 1 en un entretenido partido que jugaron en Mendoza por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el primer tiempo, el mediocampista Juan Fernando Quintero, a los 26 minutos, y Rafael Santos Borré, a los 34, marcaron para el elenco "millonario", mientras que Luis Silba, a los 43, descontó de penal para el conjunto chaqueño.

En el segundo tiempo, a los 31 minutos, el colombiano Quintero puso el 3 a 1 definitivo para River, que espera por el ganador del encuentro entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima La Plata, que jugarán el próximo sábado, para conocer su rival en semifinales. El Millonario hace 3 años que no pierde por Copa Argentina.



RECORD INVICTO

El pase a semis de la Copa Argentina vino con récord para River. Porque por primera vez en su historia, llegó a los 32 partidos invicto. Sí, una marca impresionante de equipo de Marcelo Gallardo. El pasado martes, con el 3-1 ante Independiente por Copa Libertadores, el Millo había arribado a la cifra de 31 choques sin caer, lograda dos veces en la vida del club (1922/23 y 2014, en este caso con Ramón Díaz y Gallardo como entrenadores). ¿La última caída? 0-1 vs. Vélez, el pasado 24 de febrero de visitante. Luego de eso hilvanó 21 triunfos y once empates. Desde luego, la Supercopa ganada ante Boca fue un gran aliciente en el comienzo de esta racha: mejoró en la pasada Superliga, empezó a avanzar en la Libertadores y, actualmente, se encuentra peleando en tres competencias: la Copa Argentina, la actual Superliga y la Libertadores, el gran objetivo en lo que queda de este semestre. Ahora se vendrá un parate por fecha FIFA. El elenco de Gallardo volverá a jugar el fin de semana del 20-21 de octubre contra Colón de visitante y el martes 23 será la ida contra Gremio por las semis de la Libertadores.



EN EL MONUMENTAL

Los futbolistas adolescentes del equipo tailandés Jabalíes Salvajes, atrapados en una cueva hasta su dramático rescate entre junio y julio, se dieron el gusto de jugar ayer en el estadio Monumental de River. Los 12 jóvenes jugadores de 11 a 16 años y su entrenador de 25 años, estuvieron acompañados por cada uno de sus padres, luego de haber participado de la Ceremonia inaugural. El evento significó un partido en cancha reducida contra un equipo juvenil de las Inferiores de River, que simbólicamente terminó en un empate 3-3. Los tailandeses vivieron una mañana llena de sorpresas, porque al llegar al vestuario encontraron la camiseta alternativa del "Millonario" color morado, con sus nombres en la espalda. "Este es un momento verdaderamente excepcional porque estos jóvenes han tenido momentos terribles", afirmó el presidente de River, Rodolfo Donofrio. Los adolescentes y su entrenador estuvieron confinados en la cueva de Tham Luang, una de las más grandes de Tailandia, antes de ser evacuados bajo la mirada de los medios de todo el mundo y llevados al hospital, donde se recuperaron rápidamente.