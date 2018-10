Las finales de Termas

TC4000: 1º Ezequiel Bosio (Chevy), en 25m09s160; 2º Juan Pablo Marconi (Fairlane); 3º Fernando Villa (Falcon); 4º Juan Carlos Polini (Chevy); 5º Fabio Canciani (Falcon); 6º Héctor Faín (Falcon)... 8º Oscar Garmaz (Falcon)... no clasificó Santiago Almeida (Chevy).

TS 1800: 1º Agustín Bonomo (Gol), en 25m16s584; 2º José Ignacio Bailone (Clio); 3º Danilo D'Angelo (Clio); 4º Juan Manuel Passera (Kinetic); 5º Gustavo Santibáñez (206); 6º Emiliano Urquiza (Clio)... 11º Fabián Mainero (Trend).

Turismo Fiat: 1º Ignacio Haroián (128), en 28m14s262; 2º Mariano Sala (Uno); 3º Hernán Fenoglio (128); 4º Martín Ferrero (Uno); 5º Maximiliano Andreis (Way); 6º José Luis Costamagna (Duna)... 9º Ricardo Saracco (Way)... 27º Máximo Gauchat (128)... no clasificó Cristian Vaira (Uno).

Fórmula 3 Santafesina 1.6: 1º Renzo Testa, en 19m31s902; 2º Alfredo Esterkin 3º Franco Bosio; 4º Franco Farina; 5º Ian Reutemann; 6º Esteban Zuberbühler... 15º Fabián Mainero a 2 vueltas.

Fiat 600 TS: 1º Luis Cifre, en 18m32s744; 2º Federico Sabá; 3º Germán Borgnino; 4º Nicolás Aimar; 5º Diego Richarte; 6º Fabrizio Trotti; 7º Ezequiel Trulié... no clasificaron Javier Melidoro y Matías Marengo.