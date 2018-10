Boca rescató un punto en Avellaneda

Racing se imponía por dos goles y tuvo todo para liquidarlo, pero no lo hizo, Boca reaccionó en el final con dos tantos para alcanzar un agónico 2 a 2, en un caliente clásico disputado en Avellaneda y correspondiente a la octava fecha de la Superliga. El experimentado Lisandro López marcó por duplicado, a los 6 minutos del primer tiempo y a los 20 del segundo, para poner arriba a la "Academia", mientras que Ramón "Wanchope" Ábila y el colombiano Sebastián Villa, a los 36 y 42 del complemento, anotaron para el elenco de la ribera. El conjunto de Avellaneda, que sigue en la cima con 20 puntos, cinco más que Atlético Tucumán, Aldosivi y Unión, sufrió la expulsión de Matías Zaracho, por doble amarilla, a los 38 minutos del segundo tiempo.

En otro de los partidos de este domingo, Banfield consiguió una buena victoria al imponerse a San Lorenzo por 2 a 0 en un discreto encuentro. El mediocampista Jesús Dátolo abrió la cuenta a los 13 minutos de la primera parte mientras que a los 34 del segundo tiempo el delantero Darío Cvitanic marcó la segunda conquista. San Lorenzo culminó el encuentro con diez jugadores al irse expulsado el defensor Gonzalo Rodríguez, a los 25 minutos del segundo tiempo, por doble amonestación.

En tanto, Talleres se quedó con el clásico cordobés tras golear categóricamente a Belgrano por 3 a 0, en un triunfo que además hundió a su rival en la zona de descenso, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes". Juan Ramírez, a los 44 minutos de la primera etapa, a través de un penal, inauguró el score para el conjunto de Juan Pablo Vojvoda. Ya en el complemento, Nahuel Bustos, a los 2 y 4 minutos, amplió la diferencia a favor de la "T". El elenco "Pirata" terminó el match con un jugador menos por la expulsión de Federico Lértora, a los 38 del segundo período.

Por su parte, Unión de Santa Fe quedó como uno de los escolta del líder Racing gracias a una notable goleada como visitante de Rosario Central por 4-0, en el "Gigante de Arroyito", por la octava fecha de la Superliga. Mauro Pittón y Damián Martínez, a los 12 y 23 minutos respectivamente, adelantaron al "Tatengue", dirigido por Leonardo Carol Madelón, en un primer tiempo donde fue totalmente efectivo. En el complemento, ante la desesperación de un "Canalla" sin reacción, Franco Fragapane y otra vez Martínez sentenciaron la historia. El "Tatengue" se aprovechó del mal momento del "Canalla", que solo sacó un punto de los últimos doce, más allá de la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Newell´s.

Por último, Atlético Tucumán no pudo acercarse al líder Racing, al igualar como local sin goles frente a Lanús, que sigue sin ganar en la Superliga. El Granate sigue sin ganar y está último en la tabla de posiciones, con tres puntos.



SIGUE HOY

Tigre recibirá a Estudiantes de La Plata mientras que Colón se enfrentará como local a Newell´s en dos partidos correspondientes a la octava jornada de la Superliga que se disputarán este lunes. El primero de los encuentros se jugará a partir de las 19 en el estadio José Dellagiovanna (Tigre), será arbitrado por Ariel Penel e irá televisado Fox Sports. Tigre empató sin goles en su visita a Independiente en la fecha pasada, ganó un solo partido en la Superliga, se encuentra en zona de Descenso y el pasado jueves asumió Mariano Echeverría como nuevo técnico en reemplazo de Cristian Ledesma. Por su parte, el Pincha no disputó su partido ante Newell´s en la fecha pasada porque fue suspendido por el temporal mientras que hace cuatro fechas que no gana en la Superliga y fue eliminado por San Lorenzo de la Copa Argentina al perder por 3 a 1.

En el otro partido, el conjunto de Santa Fe será anfitrión de Newell´s a partir de las 21 en el estadio Brigadier General Estanislao López con Patricio Lousteau como juez principal y televisación de TNT Sports. Colón perdió por 3 a 1 en su visita a Boca en la jornada pasada de la Superliga mientras que luego quedó eliminado de la Copa Sudamericana por Junior de Barranquilla al empatar 1 a 1 como local tras haber perdido por 1 a 0 en Colombia. Cabe recordar que fueron postergados los encuentros entre River vs. Defensa y Huracán vs. Argentinos.