Tinelli, D'Onofrio y Lammens se anotan para 2019

BUENOS AIRES, 7 (NA). - En medio del éxito que vienen cosechando al frente de los clubes San Lorenzo y River Plate, Marcelo Tinelli, Matías Lammens y Rodolfo D´Onofrio, ya palpitan su desembarco en la política con la mira puesta en las elecciones del próximo año, aunque aún sin definir candidaturas ni los partidos o frentes que integrarían.Con el ejemplo más claro del actual presidente Mauricio Macri, quien comenzó a construir su perfil político a partir de su conducción de Boca Juniors en la etapa en la que el club de la Ribera tuvo varios de sus mayores logros deportivos en su historia, Tinelli, Lammens y D´Onofrio también apuntan a que el éxito de sus gestiones en esas populares instituciones deportivas sirva de propulsión hacia la política.La posibilidad de que el conductor televisivo y hombre fuerte de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, se presente como candidato en las elecciones de 2019 comenzó hace meses a tener eco en el mundo de la política, tanto en el oficialismo como en la oposición.Si bien el presentador de ShowMatch no dio indicios de qué espacio elegirá para desarrollar su tarea política, hubo declaraciones de representantes del peronismo no kirchnerista, como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, que no descartaron que pueda sumarse al frente que esos dirigentes buscan impulsar para los comicios presidenciales de 2019.Luego de que a fines de 2015 se frustrara su intento de alzarse con la presidencia de la AFA en medio de cortocircuitos con Macri, que algunos consideraban que iba a ser la escala previa a su pase de lleno al mundo de la política partidaria, Tinelli comenzó a realizar visitas al interior del país para charlar con la gente, lo cual disparó las versiones de una candidatura que aún sigue sin confirmarse.En tanto, su delfín en la presidencia de San Lorenzo, Matías Lammens, ya dejó trascender a principios de este año que dejará su cargo en el club de Boedo en 2019, luego de haber conseguido la tan ansiada y esquiva primera Copa Libertadores para el Ciclón, en 2014.En el horizonte del joven dirigente se ubica la creación de su propio partido y competir en las elecciones para jefe de gobierno porteño, desafiando al actual gobernante Horacio Rodríguez Larreta.Alguna vez cercano al kirchnerismo, Lammens inició un distanciamiento con ese sector al señalar que apuntará a desarrollar "una alternativa que no signifique volver al pasado".Por su parte, esta semana, el presidente de River, Rodolfo D ´Onofrio, reconoció que está "trabajando en un espacio que sirva para colaborar y ayudar" al país, aunque relativizó la posibilidad de una postulación a un cargo concreto, al señalar que "hacer política no significa candidatearse".A un año de las elecciones presidenciales y en medio de una fructífera etapa de conquistas deportivas del equipo que dirige técnicamente Marcelo Gallardo, D´Onofrio confirmó que está trabajando junto al fundador de la Red Solidaria, Juan Carr, y al neurocientífico Facundo Manes, así como también indicó que mantuvo encuentros con la ONG Poder Ciudadano."Estamos en un espacio trabajando no para generar un partido político nuevo, porque hay un montón, sino para que de alguna sirva para colaborar y ayudar", lanzó el presidente del club de Nuñez, quien también es economista.En las entrevistas que dio tras la victoria y el paso de River a la semifinal de la Copa Libertadores, D Onofrio sostuvo que la doctrina desarrollista del ex presidente radical Arturo Frondizi es la "idea de país" con la que más se identifica, aunque no dio mayores precisiones sobre su posible futuro en la política.