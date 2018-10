Iguacel negó que sea una compensación

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El secretario de Energía, Javier Iguacel, sostuvo ayer que el aumento "extra" que deberán afrontar los usuarios en el gas "no es una compensación", mientras culpó a la oposición por brindar "desinformación" y querer "asustar a la gente".El Gobierno autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe "extra" en 24 cuotas mensuales por la devaluación y, tras ello, el funcionario indicó: "Durante el invierno, los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas"."La diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano", señaló Iguacel, quien destacó que "no es una compensación por la devaluación". Puntualizó que esa interpretación se vincula con una "desinformación" de la ex presidenta Cristina Kirchner al referirse a una publicación realizada en la red social Twitter.