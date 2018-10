Consumidores irán a la Justicia para frenar pago adicional en tarifa de gas

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Más de treinta asociaciones de defensa del consumidor presentarán en conjunto durante los próximos días un proyecto ante la Justicia para impugnar la disposición del Gobierno vinculada con que los usuarios paguen un importe adicional en la tarifa de gas por el impacto de la devaluación. Así lo indicó a NA la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO), Inés Bienati, quien aseguró que "la situación es desesperante para todos los ciudadanos".La administración de Mauricio Macri autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe "extra" en 24 cuotas mensuales por la fuerte suba del dólar. En ese escenario, Bienati destacó: "Estamos en comunicación con otras organizaciones y estamos en total desacuerdo con la determinación".En ese sentido, resaltó que las organizaciones que forman parte de la Comisión de Usuarios de Enargas, las cuales "son más de treinta", presentarán una iniciativa ante la Justicia para "defender al consumidor". Así, remarcó que presentarán "urgentemente el proyecto para lograr la impugnación y nulidad" de la resolución publicada en el Boletín oficial."Es una barbaridad. Si ya la gente no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral", cuestionó Bienati."Hay gente que la está pasando mal. Esto no sólo afecta a los más vulnerables, también a la clase media que ha quedado sin trabajo o tiene un solo empleo", consideró. Evaluó que las quejas por parte de los consumidores "no constituyen un tema ideológico o de un partido" y subrayó: "Entiendo que era demasiado barato, pero tampoco estos valores se pueden pagar". "Los jubilados no pueden usar la estufa, cierran el gas, tratan de no usar el horno", apuntó Bienati.Por su parte, la asociación Consumidores Libres calificó a la resolución de la Secretaría de Energía de "absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria".El representante legal de la entidad, Héctor Polino, consideró que "los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso". "En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva", puntualizó.Analizó que "el Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto la resolución porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país". Afirmó que las "tarifas deben ser razonables, progresivas, transparentes y proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios".DEFENSOR DEL PUEBLORECHAZA LA MEDIDAEl defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, criticó la disposición del Gobierno de que los usuarios paguen un monto adicional en la factura de gas por la devaluación al argumentar que los ciudadanos no son "responsables" de la suba del dólar. Cuestionó que "la suma total de la diferencia" en los precios del dólar "produce una masa de deuda" que es transferida a los usuarios. "No se hacen cargo las productoras, tampoco las distribuidoras", fustigó al señalar que será abonada por los ciudadanos "en paralelo a la tarifa del mes".En Radio La Red, indicó: "En enero de 2019 se empezará a pagar esa deuda acumulada, pero al mismo tiempo se abonará las factura que corresponde con los aumentos que corresponden"."¿Por qué de suceder esto son los vecinos y vecinas de la Argentina quienes tienen que pagar algo de lo que no son responsables?", insistió y alertó: "Estos aumentos no los pueden soportar más quienes no pueden pagar". Además, se quejó de que "la única certeza" de la resolución dada a conocer en el Boletín Oficial es que "será a partir de enero de 2019".