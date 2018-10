Más de 100 alumnos en "Socios por un Día"

El pasado martes 2 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Rafaela la 11ª edición de “Socios por un Día”, programa educativo de Junior Achievement en el cual un estudiante y un profesional comparten un día de trabajo con el objetivo de que el alumno conozca la práctica profesional de la carrera que elige estudiar. La realización de esta jornada fue posible gracias al compromiso de las empresas Bertolaccini SA y Estudio SAIPE en tanto que Diario LA OPINION se sumó como es habitual a la iniciativa. A través de este programa educativo, se brinda a los estudiantes la posibilidad de vivir una experiencia real en el mundo del trabajo, ayudándolos a estar un paso más cerca de tomar la decisión correcta acerca de su futuro profesional.El acto de cierre estuvo a cargo de las Coordinadoras de Junior Rafaela y Región, CP Luciana Mencari y Lic. Melisa Agostini. Luego se proyectó un video con fotos y videos, resumen de la jornada de los alumnos, se compartieron testimonios de profesionales y alumnos, y se hizo entrega de reconocimientos a todos los participantes.Marta Ulrich, diseñadora de interiores compartió con los presentes: “a nosotros nos llaman para materializar sus sueños, porque uno hace su casa o cumple los 15 una sola vez y eso me llena el alma, porque formamos parte de la vida de la gente. Mi trabajo lo hago con muchas ganas y pasión, y creo que eso es lo más importante que espero haberle trasmitido a las chicas. De las chicas lo que quiero resaltar es que quieren trabajar para poder ayudar a sus papás y eso es muy importante, las carreras hay que tomarlas con conciencia”. “A mí me aclaró qué es lo que quiero hacer porque me anoté para poder definir mi futuro, y lo hice. Agradezco que nos haya contado sobre su vida y me llevo una enseñanza importante que es que el que quiere persevera y logra sus objetivos”, recalcaron las alumnas Melania Balbi Avalo y Milagros Grella.Los profesionales de Grupo Kinexo comentaron: “La idea que tuvimos para recibir a los chicos era no solo mostrarles los sectores de trabajo sino también cuestiones que no se ven en la facultad, mostrarles lo cotidiano”. Por su parte, uno de los alumnos que pasó su jornada en esa organización acotó: “Conocía sobre la carrera pero la experiencia de hoy me sirvió mucho para decidirme y validar más lo que pensaba. Porque la visión de la facultad es una pero cuando estás con alguien es mejor para poder observarlo”.Fueron parte de “Socios 2018 - Rafaela”: 108 estudiantes pertenecientes a 11 instituciones educativas de Rafaela, Clucellas y María Juana, gracias al compromiso de más de 50 empresas y organizaciones locales.