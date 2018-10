Brasil elegirá entre la derecha y la izquierda

RIO DE JANEIRO, 7 (AFP-NA). - Más de 147 millones de brasileños están en condiciones de votar hoy en la elección presidencial para elegir al sucesor de Michel Temer y que está polarizada entre los candidatos de la izquierda, Fernando Haddad y de la derecha, Jair Bolsonaro, en una de las campañas electorales más tensas que se recuerdan.En tanto, más de 6.200 brasileños podrán participar de las elecciones para Presidente del vecino país a través de las urnas electrónicas ubicadas en la Embajada de Brasil en la Argentina. El único centro de votación en tierras porteñas estará ubicado en el subsuelo de la sede de la representación diplomática, ubicada en Cerrito 1350, en el barrio de San Nicolás: allí podrán ejercer el sufragio aquellos que estén radicados en la Ciudad y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.En esta primera vuelta, ninguno de los dos candidatos espera conseguir 50% de los votos, así que la segunda vuelta está prácticamente asegurada para el 28 de octubre -en total hay 13 candidatos presidenciales-. Hoy también se vota para renovar dos terceras partes del Senado, a los congresistas, a los gobernadores y a los representantes de 27 estados del país. Para cubrir estas vacantes hay más de 29.000 candidatos.Algunos analistas se preguntan si habrá una segunda vuelta, dada la dinámica de crecimiento de la intención de voto por Bolsonaro, que desde el 21 de agosto hasta el 4 de octubre pasó del 22% al 35%. Los candidatos a la Presidencia de Brasil quemaban este sábado sus últimos cartuchos para intentar convencer a los indecisos, la víspera de unos comicios polarizados a los que el ultraderechista Jair Bolsonaro llega como favorito y redobla esfuerzos para ganar en primera vuelta.Con 35% de intenciones de voto, Bolsonaro sigue agitando las redes sociales, compensando así su imposibilidad de participar en actos públicos debido a la puñalada que recibió en un mitin el 6 de septiembre.En Instagram, el candidato insistió el sábado en su retórica de mano dura contra el crimen, en un país con más de 60.000 asesinatos por año. "Es necesario enfrentar con fuerza el combate al crimen para que el delincuente entienda que sus acciones no quedarán impunes", escribió.En la noche del viernes llamó a sus simpatizantes a convencer a sus familiares y amigos de emitir un "voto útil" que evite una segunda vuelta. "Por los números que estamos viendo aquí, podemos decidir la elección en la primera vuelta", indicó el excapitán del Ejército y diputado de 63 años en una transmisión por Facebook.En un intento por mostrar su fuerza en una jornada en la que no se pueden realizar actos de campaña formales por la veda electoral, sus partidarios recorrieron el sábado las calles de Brasilia, en una larga caravana de automóviles. Están previstas más movilizaciones en distintas ciudades del país a lo largo del día.Proveniente de un pequeño partido, el Social Liberal (PSL), Bolsonaro ha logrado una base de apoyos en el Congreso que reúne a los ruralistas, los partidarios de la liberalización del porte de armas y últimamente, las iglesias evangélicas muy poderosas en el religioso Brasil.La última semana siguió creciendo en las encuestas, pese a manifestaciones masivas bajo la consigna #EleNao (Él No), convocadas por grupos de mujeres que le cuestionan sus declaraciones misóginas y homofóbicas.EL LLAMADO DEL PTDe su lado, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Fernando Haddad, segundo en las encuestas con 22%, recorrió el sábado Feira de Santana, en el estado de Bahia (noreste). "Estamos llegando al gran día. No decida su voto por rumores o mentiras de WhatsApp. Decida en base a propuestas, por quien está del lado del trabajador brasileño", lanzó en Twitter."Decide tu voto por quien ya hizo por Brasil", añadió en Facebook el exalcalde de Sao Paulo, designado candidato del PT después de que la la justicia electoral impugnara el mes pasado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que purga una pena de cárcel de 12 años por corrupción.El PT gobernó Brasil de 2003 a 2016, un reinado de 13 años que terminó brutalmente con la destitución de Dilma Rousseff por el Congreso, acusada de manipulación de las cuentas públicas. Ahora promete volver a los años de gloria de su líder encarcelado, cuando los planes de inserción social y una economía boyante permitieron a más de 30 millones de brasileños salir de la pobreza extrema.Pero la crisis económica de los últimos años, que ha dejado casi 13 millones de desempleados, la violencia endémica y los escándalos de corrupción han generado un fuerte "antipetismo" entre la población.El PT divulgó el sábado un nuevo llamado de Lula, que era líder absoluto en las encuestas, para tratar de movilizar a su electorado.