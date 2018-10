Confusa pelea con policías en un boliche

Según se pudo recabar en la víspera de fuentes oficiales, siendo las 6:45 de este sábado, dos suboficiales de la Policía llamados Maximiliano V. y Walter C. que se hallaban cumpliendo servicio de policía adicional en un local bailable de calle Alvear, sin conocerse las causas fehacientemente, se trenzaron en una gresca con otros cinco individuos que se encontraban en el local, y producto del hecho uno de estos individuos ingresó con un grave golpe en la cabeza al Hospital Jaime Ferré, manifestando que momentos antes lo había agredido la policía dentro del local bailable.No obstante, la versión policial es a la inversa, ya que dice que los policías fueron atacados por los cinco individuos.Esta versión oficial sostiene que, los dos policías “iban caminando dentro del local realizando tareas de prevención y al hacer paso cerca de un grupo de aproximadamente 5 masculinos, estos luego de insultarlos sin motivos, comenzaron a agredir a los policías produciéndose una gresca, por lo que se defendieron de los golpes”.La versión policial señala a su vez que “los masculinos se retiraron del lugar sin lograr identificarlos ni proceder a la aprehensión de ninguno, ya que los doblaban en número”.La fuente oficial informa asimismo que como resultado de lo sucedido dos policías quedaron heridos.Uno de ellos el policía Maximiliano V. quien sufrió “golpes en la cabeza que le hicieron perder el equilibrio, teniendo que ir a un lugar seguro para no caerse en la multitud". Y el otro policía Walter C. sufrió “golpes en el cuerpo y en una de sus manos teniendo un fuerte dolor lo que hizo que también tenga que retirarse a un lugar seguro”, relata el informe policial.No obstante, poco más tarde, una segunda información oficial expresa sobre el ingreso a la Guardia del Hospital de uno de los individuos heridos, quien manifestó todo lo contrario, diciendo que momentos antes lo había agredido la policía dentro del mencionado local bailable.El joven herido, identificado como Matías G., de 27 años, ingresó al Hospital local en los mismos horarios presentando lesiones en la cabeza “producto de una gresca”.Intervino personal policial de la Comisaría 1ª, quien comunicó de inmediato lo acontecido al fiscal Dr. Carlos Vottero.Versiones periodísticas extraoficiales, sin embargo, publicaban un relato más crudo, distinto, y mucho más grave de lo acontecido.Según lo publicado por el portal Rafaela Noticias, el joven Matías G. “fue agredido a la salida del boliche bailable” quedando “inconsciente”. El mismo “presentaba traumatismos moderados a graves”; agregando además que “también hubo disparos de arma de fuego en el sector durante la madrugada”.Según esta fuente el “joven fue agredido y quedó inconsciente debido a la golpiza”.Afirma asimismo que, “el joven se encontraba en el local bailable mirando un show musical, y al parecer otros concurrentes estarían provocando un desorden. Un uniformado se confundió de hombre y le pegó 'con el bastón en la cabeza y lo dejó inconsciente', denunciaron sus amigos.Sobre la gravedad del golpe recibido por Matías G., dicen además que el joven “no reaccionaba del golpe”; y que “le realizaron una tomografía porque el paciente no reaccionaba”.Finaliza asegurando que “se escucharon varias detonaciones de armas de fuego, aparentemente de escopetas”.Queda así el final abierto, en una investigación que quedó a cargo del fiscal Carlos Vottero de la Unidad Fiscal Rafaela, quien deberá determinar claramente qué fue lo que sucedió realmente en esa madrugada.