Car Show: el sábado con gran actividad en Termas

Entrenamientos, clasificaciones y las dos primeras carreras del fin de semana, se desarrollaron en un sábado de intensa actividad en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, por la octava fecha del Car Show Santafesino.Los resultados son los que se consignan en el siguiente informe:1º Ezequiel Bosio (Chevy), en 2m03s516; 2º Juan Pablo Marconi (Fairlane) a 911 milésimas; 3º Héctor Faín (Falcon) a 1s546; 4º Fabio Canciani (Falcon) a 1s587; 5º Juan Carlos Polini (Chevy) a 1s838; 6º Fernando Villa (Falcon) a 1s910; 7º Santiago Almeida (Chevy) a 2s905; 8º Ezequiel Perren (Falcon) a 3s484; 9º José Luis Schnidrig (Falcon) a 4s170; 10º Mario Belich (Falcon) a 7s504 y 11º Oscar Garmaz (Falcon) a 8s235.1º Juan Manuel Passera (Fiesta), en 2m04s023; 2º Juan Pablo Alisio (Clio) a 284; 3º Matías Cravero (Clio) a 356; 4º Agustín Bonomo (Gol) a 507; 5º José Ignacio Bailone (Clio) a 625; 6º Gustavo Santibáñez (206) a 748; 7º Danilo D'Angelo (Clio) a 795; 8º Fabián Mainero (Trend) a 1s181; 9º Alejandro Ramón (Clio) a 1s232; 10º Lucas Tedeschi (Trend) a 1s475.1º José Luis Costamagna (Duna), en 2m10s549; 2º Federico Domínguez (Uno) a 239 milésimas; 3º Mariano Sala (Uno) a 471; 4º Martín Ferrero (Uno) a 582; 5º Andrés Calderón (Uno) a 634; 6º Abel Sánchez (128) a 645; 7º Ignacio Haroián (128) a 667; 8º Ricardo Saracco (Way) a 749; 9º Matías Cravero (Uno) a 825; 10º HernánFenoglio (128) a 923... 13º Maximiliano Andreis (Way) a 1s090... 22º Máximo Gauchat (128) a 2s312... 28º Cristian Vaira (Uno) a 3s655.1º Renzo Testa, en 18m45s347; 2º Franco Farina a 4s108; 3º Adrián Melnyk a 7s027; 4º Ian Reutemann a 7s364; 5º Emmanuel Saboretti a 8s180; 6º Juan Emilio Guazzeroni a 11s851; 7º Tomás Campra a 14s289; 8º Daniel Illanes a 14s384; 9º Ricardo Coronel a 14s792; 10º Franco Bosio a 1 vuelta... no clasificó Fabián Mainero.1º Nicolás Aimar, en 18m34s046; 2º Luis Cifre a 175 milésimas; 3º Leandro Canteli a 714; 4º Fabrizio Trotti a 6s170; 5º Pablo Gieco a 23s349; 6º Javier Melidoro a 23s687; 7º Ezequiel Trullie a 25s709; 8º Miguel Ciaurro a 1 vuelta; 9ºDiego Richarte a 1 vuelta; 10º Matías Marengo a 1 vuelta... no clasificó Germán Borgnino.esta mañana se disputarán las series de las categorías superiores, en tanto que desde el mediodía se realizarán las finales de Fiat 600 TS, Fórmula 3 Santafesina 1.6, Turismo Fiat Santafesino, TS 1800 y TC 4000 SS.