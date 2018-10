Se recuperó el Rojo

Independiente se repuso de una racha negra de lesiones que lo obligó a jugar con un futbolista menos durante gran parte del partido y se impuso anoche por 2 a 1 sobre Patronato, en un encuentro disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Martín Benítez y Emanuel Gigliotti, a los 22 y 27 minutos del segundo tiempo, marcaron los tantos del "Rojo", mientras que Renzo Vera, de penal, a los 38 de la misma etapa, descontó para el local.Además, San Martin de San Juan venció 3 a 1 a Vélez, con goles de Mattia, Gelabert y Solis, anotando Domínguez para los de Liniers.Por el oportunismo para convertir y la seguridad de su arquero, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1 a 0 a Godoy Cruz en el "Bosque". A los 26 del segundo tiempo, Santiago "Tanque" Silva convirtió un golazo que le dio al local la victoria.En tanto, Aldosivi regresó a la victoria al derrotar como local por 2 a 0 a un San Martín de Tucumán que aún no pudo ganar en la Superliga. Cristian Chávez abrió la cuenta a los 29 minutos del primer tiempo y cuando se jugaba el tercer minuto de descuento Emiliano Ozuna marcó la segunda conquista.RACING RECIBE A BOCARacing, líder invicto de la Superliga, recibirá hoy en Avellaneda a Boca, entonado por la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, en el partido más atractivo de la octava fecha. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación de TNT Sports.Los demás encuentros del domingo: a las 11 Banfield vs. San Lorenzo, Nicolás Lamolina (Fox Sports); a las 13:15 Atlético Tucumán vs. Lanús, Diego Ceballos (TNT Sports); a las 15 Rosario Central vs. Unión, Fernando Echenique (Fox Sports) y a las 17 Talleres vs. Belgrano, Fernando Rapallini (TNT Sports).