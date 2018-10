Este domingo se jugarán los partidos de ida en la etapa final de la Primera B, en la lucha por el ascenso a la Primera A. Los juegos comenzarán a las 16 hs.Por la Zona Norte jugarán Vila vs Ataliva (Franco Ceballos). El cotejo de Reserva lo disputarán el Dep. Bella Italia vs Independiente San Cristóbal (Raúl Cejas).En la Zona Sur Sp. Santa Clara vs Talleres MJ (Enrique Calderón). De Preliminar, en Reserva Sportivo Santa Clara vs Talleres de María Juana (Sergio Romero).