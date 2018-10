Un domingo "liguero" y de definiciones

Al torneo Clausura de Primera A le quedan dos capítulos. Este domingo, desde las 15:30 hs, se jugará de manera íntegra la 12ª y penúltima fecha. Los líderes, Ben Hur y Peñarol, se presentarán de local ante 9 de Julio y Brown de San Vicente, respectivamente. Atlético de Rafaela irá a Clucellas para enfrentar a Florida y Sportivo Norte se presentará en Sunchales ante Unión. Arde la definición del principal certamen de fútbol doméstico.

Por la permanencia, Argentino de Humberto está obligado a ganarle hoy a Ferrocarril del Estado y esperar que no sume el Deportivo Ramona, que se presenta en Tacural, de lo contrario descenderá a la Primera B.

En Reserva la “Crema” lidera con 29 unidades y está a un paso de coronarse. Su escolta, Unión de Sunchales tiene 24.

Primera A, desde las 15:30 (Reserva 14): Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Humberto (Guillermo Tartaglia), Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte (Guillermo Vacarone), Florida de Clucellas vs. Atlético de Rafaela (Mauro Cardozo), Ben Hur vs. 9 de Julio (Silvio Ruiz), Peñarol vs. Brown de San Vicente (Rodrigo Pérez), Argentino Quilmes vs. Deportivo Libertad (Víctor Colman), Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona (Gonzalo Hidalgo).