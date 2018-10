CRAR festejó con un triunfo

El Círculo Rafaelino de Rugby le puso la cereza al postre, en el cierre de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral. Ya con la permanencia asegurada en la fecha anterior, este sábado festejó en casa con un triunfo agónico ante Los Caranchos de Rosario por 18 a 16.Un penal de Pablo Villar faltando 3 minutos le dio la alegría completa al Verde. El apertura no había tenido una buena tarde en sus envíos a los postes, pero apareció cuando más se lo necesitaba. El equipo rafaelino perdía al cabo del primer tiempo por 13 a 5, anotando Maximiliano Bertholt en esa etapa el try local. En el segundo tiempo Santiago Kerstens y el propio Villar apoyaron otros dos tries, mientras que la visita sumó tres puntos con el pie. Pero el penal de Villar en el epílogo sentenció el 18-16 final (no hubo conversiones en esta oportunidad para el local).Seguramente por no tener la presión de salir a buscar el triunfo con el objetivo consumado, CRAR tuvo un partido donde cometió muchos penales y eso le jugó en contra. En el segundo tiempo se asemejó más al CRAR de toda esta etapa y se llevó merecidamente el triunfo.La formación fue con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Federico Davicino y Mauro Bianco; Leonardo Sabellotti, Juan M. Imvinkelried y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Nahuel Robledo, José Williner, Guillermo Brown, Esteban Rebaudengo; Santiago Kerstens.Ingresaron Daniel Espíndola por Matías Zbrun; Gastón Zbrun por Rocchi; Facundo Aimo por Juan M. Imvinkelried; Franco Davicino por Federico Davicino; Ricardo Brown por Rebaudengo; Mateo Villar por Robledo.OTROS RESULTADOSRowing 74 – Alma Juniors 10; Universitario de Santa Fe 29 – La Salle 32. Juegan el domingo: Tilcara – Los Pampas y Provincial – Logaritmo.Rowing, con 42 puntos, y CRAR, con 37, jugarán el próximo año el TRL Zona Campeonato.Por otra parte, GER y Duendes son los finalistas del TRL 2018 al imponerse a Jockey (20-14) y Santa Fe RC (40-20), respectivamente.