MEPROLSAFE y CARSFE irán a la protesta de tamberos

La Mesa de Productores de Santa Fe anunció que "acompaña y estará presente en el acto de protesta frente a la planta de La Serenísima en Gral. Rodriguez que se llevará a cabo el día jueves 11 a las 10 hs".Lo mismo había anunciado CARSFE a través de su cuenta oficial de Twitter: "La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), se suma a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), apoyando a la movilización de los productores lácteos que han decidido manifestarse la semana próxima y así canalizar la situación de agobio con la que conviven desde 2015 bajo el lema 'Por el futuro de los productores lácteos'", decía el comunicado, que cerraba diciendo: "en un acto simbólico, los tamberos de la cuenca del oeste y del Abasto expresarán su descontento, de manera simultánea, frente a las plantas de La Serenísima en Trenque Lauquen y General Rodríguez. Será este próximo jueves".“No descartamos que después de esta movilización se empiece a replicar en la provincia de Santa Fe, donde existen muchas plantas, movilizaciones mucho más fuertes y más contundentes, quizás con otro tipo de medidas, no sólo de tipo simbólica”, y agregó “ya se está evaluando entre varias entidades la posibilidad de medidas, pero primero van a tener que decidir los socios”, adelantó Marcelo Aimaro, de MEPROLSAFE, al diario El Litoral.Por su parte, Fernando Córdoba, Presidente de Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, confirmó que al menos la dirigencia de la entidad se movilizará a Trenque Lauquen, para acompañar el reclamo por la recomposición de precios de los tamberos bonaerenses. “En la provincia de Buenos Aires se está cobrando aún menos que en Santa Fe, pero creo que tenemos que dejar de lado diferencias históricas (en referencia a momentos en que desde Buenos Aires no se acompañó el reclamo de los santafesinos) y darle más fuerza al reclamo".Dentro de las medidas que piden los productores está que el Estado intervenga de manera virtuosa, para garantizar la equidad en las reglas de juego. Hoy, para los tamberos, la cancha está inclinada y no a su favor, dado que entrega la leche sin saber qué cotización tiene y siempre termina trabajando a pérdida.Hoy, entre el 42% y el 45% se lo lleva el Estado, a través de impuestos y el 80% de los costos están dolarizados.