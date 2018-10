IAPOS: la restricción es solo en Santa Fe ciudad

El Ministerio de Salud informó los alcances de la restricción que la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad de Santa Fe dispuso sobre los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y rige desde la hora cero de este sábado.En primer lugar, y según lo anunció por escrito la entidad, no se trata de un corte sino de una restricción de servicios que limita la atención a urgencias y reprogramando toda otra actividad.En segundo término, y por la representatividad de la entidad, el alcance geográfico de dicha restricción de servicio es exclusiva para la ciudad de Santa Fe, prestándose de manera normal en el resto de la provincia.En tercera instancia, y por el funcionamiento mismo de las entidades sanatoriales, el impacto de la restricción no debiera sentirse en el transcurso del fin de semana. En caso de no recibir atención de urgencias, el Ministerio de Salud solicita denunciar la situación a través de las vías formales de Iapos, al teléfono 0800 444 4276 o en Francisco Miguens 200 planta baja, torre I, Puerto de Santa Fe.Cabe destacar que desde Iapos se realizan acciones para garantizar el servicio, lo que puede implicar otra modalidad de contratación, dado que hay prestadores que recibieron positivamente la propuesta elevada y que continúan normalmente con la atención.Vale mencionar que el Iapos elevó una propuesta formal de recomposición económica del contrato con los prestadores, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe. No obstante, esa entidad anunció la restricción de prestaciones para los afiliados este sábado, aún a pesar del esfuerzo hecho por Iapos para subsanar el conflicto.“Entendemos que el incremento propuesto es razonable y lo hacemos en un contexto muy difícil. Lo que pueda suscribirse por encima de esa cifra nos pone ante la irresponsabilidad de desfinanciar la obra social. Los diálogos continúan y estamos evaluando una modalidad diferente de contratación”, afirmó María Soledad Rodríguez, directora de Iapos.