Atlético y la necesidad de ganar

Esta seguidilla de cuatro partidos en menos de 15 días no le vino para nada bien a este joven Atlético de Rafaela. Aún se lo nota verde. Si bien aquel partido ante Lanús por Copa Argentina o el arranque en la B Nacional con dos triunfos en casa y un empate en Junín presumían de una primavera feliz, el equipo, lejos está de florecer. Le cuesta mucho, en todas sus líneas. Las individualidades no aparecen y colectivamente ya no es lo que supo ser en esos destellos que le permitieron revertir los marcadores ante Quilmes y Brown de Adrogué.Las necesidades de unos y otros asoman con fuerza. Guillermo Brown de Puerto Madryn con su urgencia por comenzar a sumar algo en esta sexta fecha, algo que hasta aquí no pudo conseguir e incluso tampoco marcó goles en ninguno de sus cuatro presentaciones (quedó libre en la fecha 4). Y la “Crema”, con su irregularidad a cuestas, y la obligación de ganar para recuperarse de dos derrotas seguidas en el torneo y de la reciente eliminación de la Copa Argentina.El conjunto dirigido por Víctor Bottaniz llega golpeado, producto de estas tres caídas en continuado y diezmado ya que Lucas Blondel y Matías Quiroga no podrán estar por diferentes lesiones.En Atlético debutará como titular (y sumando los primeros minutos en la categoría) el delantero Enzo Bertero, que reemplazará a Maximiliano Casa, que tampoco viajó por una molestia física.Las otras dos modificaciones que tendrá el 11 inicial, en relación al equipo que viene de caer con Sarmiento de Resistencia en Paraná, serán los ingresos de Nicolás Zalazar y Emiliano Romero, saliendo Pablo Gaitán y Diego Meza.Con este panorama y un dibujo de 5-3-2, Atlético formará en Madryn con: Ramiro Macagno; Enzo Gaggi, Zalazar, Abel Masuero, Gastón Suso y Ángelo Martino; Agustín Nadruz, Romero y Gabriel Ramírez; Mauro Albertengo y Bertero.En el banco de relevos, esperando por ingresar algunos minutos, estarán Matías Tagliamonte, Tomás Baroni, Meza, Lucas Quiróz, Mauro Marconato, Ezequiel Montagna y Marco Borgnino, este último teniendo su primera convocatoria luego de su regreso tras el préstamo en Estudiantes de La Plata.Por su parte, Brown de Madryn, último en la tabla, tendrá la obligación de quedarse con los tres puntos. El equipo del sur de nuestro país perdió los cuatro cotejos que jugó y en la fecha pasada cambió de entrenador. Hugo Barrientos tuvo que alejarse tras una seguidilla de malos resultados y hoy lo reemplaza Luciano Theiler, DT que debutó la fecha pasada con un 0-2 ante Olimpo. El dato llamativo, más allá de la posición que ocupa en la tabla, es que aún “La Banda” no pudo marcar goles.Tras su compromiso de hoy en Puerto Madryn, Atlético de Rafaela volverá a jugar como local el viernes 19 de octubre (el próximo fin de semana hay fecha FIFA) y será ante Olimpo de Bahía Blanca, encuentro que irá a las 21:00 hs en el Estadio Monumental de barrio Alberdi.Sebastián Giovini; Mauro Bazán, Christian Cepeda, Juan Alsina y Guillermo Ferracutti; Fabián Monserrat, Jorge Velázquez, Lucas Bossio y Emanuel Moreno; Hernán Altolaguirre y Max Rauhofer.Luciano Theiler.Ramiro Macagno; Enzo Gaggi, Nicolás Zalazar, Abel Masuero, Gastón Suso y Ángelo Martino; Agustín Nadruz, Emiliano Romero y Gabriel Ramírez; Mauro Albertengo y Enzo Bertero.Víctor Bottaniz.Raúl Conti.Sebastián Ranciglio.Martín Alonso y María Eugenia Rocco.16:00TyC Sports Play.