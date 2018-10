Ulrich Schüle en UCES

Este fin de semana se realizó la II Jornada Binacional de la Maestría en Negocios Internacionales en nuestra ciudad organizada por UCES Rafaela. Estuvo presente el Dr. Ulrich Schüle, codirector en Mainz (Alemania) de la Maestría Binacional en Negocios Internacionales UCES-FH Mainz, y también alumnos alemanes que están haciendo la Maestría en Buenos Aires. Acerca de su nueva visita a Rafaela, la tercera, Ulrich nos comentó, con su buen dominio del español, que “es la tercera vez que vengo a Rafaela con programas muy positivos que estamos realizando junto a la UCES y la maestría binacional. Esto es muy importante, ya que los alumnos de esta ciudad tienen la posibilidad de estudiar afuera, en este caso en Alemania, como así también los alemanes en Argentina. La UCES tiene su sede principal en Buenos Aires, entonces nuestros alumnos alemanes normalmente se quedan en esa ciudad. Este año, es la primera vez que una alumna de Rafaela (N de la R: María Victoria de la Torre, de la ciudad de Santa Fe) está en Alemania y conjuntamente con Javier Sandrone -coordinador de la Maestría-, pensamos que organizar dos días de jornadas en Rafaela facilitará que nuestros alumnos de Alemania que están en Buenos Aires puedan participar en esta ciudad porque es muy importante conocer también el ambiente, las posibilidades de una ciudad como Rafaela. Porque Argentina es más que Buenos Aires”.Lamentablemente, la situación política y económica de ambos países es totalmente distinta, y para los alumnos de Rafaela debe ser muy dificultoso poder ir a Alemania. En este sentido, el reconocido alemán sostuvo que “este intercambio funciona solamente cuando tenemos becas. Hasta ahora tenemos becas de una institución que se llama Centro Universitario Argentino -Alemán que se financia prácticamente con fondos de ambos países. Sin estas becas es prácticamente imposible poder hacer el intercambio. Por el momento, estamos un poco nerviosos porque el gobierno nacional en Argentina tiene que cortar los fondos y por el momento no sabemos cómo afrontaremos y serán esos costos. Quizás, en lugar de 4 estudiantes, sean solamente 2. El año que viene no sabemos cuántos”.Con respecto a qué le puede aconsejar a un estudiante que desea continuar con esta carrera, opinó que “me parece que un estudiante que desee seguir la carrera de negocios internacionales no es solamente importación y exportación, sino que también implica conocer la cultura de otros países. Puede ser Italia o Alemania, pero lo importante es que un estudiante de Rafaela conozca la cultura de Europa, en este caso de Alemania, para entender más qué son los requisitos, cuáles son los deseos de los clientes allá. Los clientes no son personas naturales, corrientes, sino también que son empresas, y hay que entender cómo una empresa alemana o europea funciona, cómo piensan y qué es lo que necesitan de un exportador como el de Argentina le pueda brindar como servicio”.Haciendo hincapié a lo que fueron las jornadas, Ulrich destacó que “hemos sacado muchas cosas positivas este viernes de las charlas que hemos mantenido con los empresarios y funcionarios de Rafaela. La segunda jornada, la del sábado, se divide en dos partes. La primera parte serán de mis estudiantes, donde explicarán un poco las nuevas tendencias sociales, culturales y económicas dentro de Alemania. Por ejemplo, el envejecimiento de nuestra población. Personalmente, aprendí en este primer día en Rafaela, que casi la mitad de la población tiene menos de 30 años. Nosotros hablamos de que nuestros ingenieros en Alemania tienen en promedio más de 50, entonces toda la economía, el marketing, los recursos humanos tienen que cambiar, porque tenemos una sociedad en que la gente con 60 que todavía trabaja. Tenemos que cambiar nuestro sistema social. Otro tema sería el sistema de transporte, por ejemplo. Las grandes empresas alemanas del sector automotriz quieren y van a cambiar su sistema, como el Carsharing, un sistema donde sólo se tomarán los autos por algunas horas. Y en segundo lugar, voy a estar presentando la macro y trataré de explicar la política macro en la Unión Europea en los últimos 10 años, donde ha funcionado en parte. Uno de los mensajes principales es que no podemos hablar sobre la política económica de Alemania o de Italia o Francia sin hablar sobre la Unión Europea. Para mí es muy importante que los maestros y alumnos de acá entiendan que el entorno macroeconómico para nosotros es el entorno europeo y no nacional”.Posteriormente, Ulrich también habló acerca de la actualidad económica y política de Argentina y las medidas implementadas por el presidente Mauricio Macri. “No puedo evaluar la política del gobierno de Argentina, pero lo que veo es que el gran déficit fiscal prácticamente está aumentando la inflación y se está devaluando el peso. Es un círculo vicioso y hay que frenar eso, y solamente es posible con una recesión. No hay otra posibilidad política y me parece que el 2019 no va a ser mejor que este. Esperamos que empiece a mejorar en 2020”.Por último, Ulrich cerró la charla acerca de cómo encontró a Rafaela en comparación con sus anteriores visitas. “Me parece que en Rafaela hay una cierta estabilidad, pero hace pocas horas que estoy acá y no es suficiente para evaluar. Creo que Rafaela tiene el objetivo de dar la base para un desarrollo económico y una política más activa que otras ciudades en Argentina”.