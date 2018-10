La Biblioteca, territorio de encuentro para la construcción de conocimiento

El objetivo de este artículo es analizar la importancia de la Biblioteca Popular Gastón Gori del Club Unión Cultural y Deportiva de la ciudad de San Guillermo, Provincia de Santa Fe, en el contexto de desarrollo social y participación de la comunidad. Además, es importante resaltar el modo en que se crean vínculos dinámicos y se genera conocimiento entre los habitantes. Si bien la biblioteca no ocupa una posición central en el desarrollo del territorio, es vital en el momento de ofrecer oportunidades de construcción de espacios de formación, socialización y convivencia para la población.Se trata de una Biblioteca anclada en el territorio, con una dinámica que está centrada en la comprensión de ciudad como lugar de desarrollo desde el conocimiento, a través de diferentes actividades y talleres que emergen como una estrategia educativa para todas las edades.La actual biblioteca nace de la fusión de dos de estas entidades, que funcionaban en esta localidad: la biblioteca del Club Unión Cultural y Deportiva y la Biblioteca Popular "Gastón Gori". Dicha fusión se propone a partir del propósito de crear un único centro de información, de promoción de la lectura y animación socio-cultural, brindando a la comunidad toda, posibilidades y alternativas que contribuyan a su desarrollo integral. La fusión de estas dos bibliotecas se convino en el año 1995. Desde esa fecha y hasta la actualidad la Biblioteca continúa su actividad ininterrumpidamente como sub-comisión del Club Unión Cultural y Deportiva. Cumpliendo una encomiable labor de contenido social y cultural, integrada al Núcleo Regional Zona Noroeste y reconocida por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).Jaramillo Orlanda (2006) dice: “Las bibliotecas públicas constituyen escenarios para el acceso a la información y la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, en la medida en que las condiciones del entorno han ido cambiando y emergen otras alternativas para acceder a estos contenidos estos agentes han sentido la necesidad de replantear su papel dentro de la sociedad. Es por ello que actualmente se enfatiza en el papel que desempeñan las bibliotecas como centros culturales, que proporcionan herramientas propias para interpretar de manera autónoma el entorno social y permiten el acceso a diferentes servicios institucionales, y además de ello, la satisfacción de ciertas necesidades como la socialización, la participación ciudadana y el intercambio cultural¨.La Biblioteca Popular Gastón Gori va más allá de ser un espacio de lectura y pasa a transformarse en un lugar de encuentro e inserción social desde el aprendizaje, de manera que las personas que asisten a las actividades adquieren conocimientos que enriquecen sus competencias y así abren nuevas perspectivas en su vida social, cultural y en la construcción de ciudadanía. Recibe un valor en la comunidad a partir del respaldo y la apropiación, logrando la capacidad de generar procesos de aprendizaje social.Mi relación con esta institución se inicia en la planificación e implementación de talleres relacionados con los temas de comunicación efectiva y solución de conflictos que se han realizado con el objetivo de contribuir al cambio social en el territorio. Pude evidenciar como la biblioteca ocupa un rol novedoso relacionado directamente en el marco del contexto local, creando un espacio de dialogo y relación entre los asistentes, propiciando la confianza para pensar y discutir sobre los desafíos que atraviesa el territorio. Estos talleres se han convertido en un espacio de desarrollo individual, manifestándose como un instrumento de aprendizaje que si se realiza sistemáticamente puede mejorar el desempeño de los participantes y el bienestar de la comunidad.En este contexto la biblioteca logra cambiar su papel de observador por un papel activo en la toma de decisiones sobre los problemas que aquejan a la población, logrando movilizar capital social de la comunidad, generando conocimiento sobre su realidad y su entorno, con capacidad para usarla en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro. De esta forma, se busca que el conocimiento se convierta no sólo en instrumento para explicar y comprender la realidad, sino también en motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio social.Las personas que trabajan en la biblioteca son profesionales y facilitadores sociales fundamentales en el estímulo a los procesos de participación. Aceptan los nuevos cambios, son innovadoras, disfrutan y comprenden las transformaciones que se están produciendo, además poseen ideas para mejorar su servicio. Son originales e impactan positivamente en la vida de los habitantes, siempre tratando de construir relaciones sociales mediante la inclusión de la comunidad en programas educativos y culturales.Las iniciativas comunitarias que desarrolla la entidad ayudan a contribuir no sólo en acortar las distancias en los procesos que impliquen el crecimiento humano desde el conocimiento, también les aportan a los asistentes de los talleres y cursos, habilidades y valores que son especialmente importantes para el crecimiento personal, así como se les da la oportunidad de formarse en diferentes temas logrando mejorar su confianza y autoestima.Como conclusión la Biblioteca Popular Gastón Gori del Club Unión Cultural y Deportiva de la ciudad de San Guillermo, Provincia de Santa Fe, es un escenario valioso en la gestión de procesos para el desarrollo de la comunidad no solo desde la lectura y el conocimiento, sino también desde el encuentro, el libre esparcimiento, la socialización, la producción artística, la educación y el desarrollo comunitario, siempre de manera imparcial, inclusiva e integral.Para Freire, la educación da posibilidad de constituirnos como sujetos; sólo a través de la conversación basada en una práctica compartida y en la apertura del otro, que a su vez me escucha y me habla, es que me reconozco como sujeto; no como sujeto dado, sino como sujeto en permanente construcción. Así, el diálogo asume un carácter antropológico y ético, en la medida en que nos hacemos seres humanos autónomos, con capacidad de incidir en la realidad, en la medida en que reconocemos, con otros, que el mundo es susceptible de modificar desde otros valores, sentidos y utopías.¨ Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo¨. Paulo Freire