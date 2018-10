Confirman prisión preventiva para la diputada Ayala

RESISTENCIA, 6 (NA). - La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala, quien en este contexto anunció que pedirá ella misma a la Cámara baja su desafuero.La diputada oficialista está acusada de integrar una "banda" dedicada al lavado de dinero, en el marco de una causa judicial que investiga la renegociación de contratos para la recolección de residuos cuando ella era intendenta de Resistencia.El fallo del tribunal que integran las camaristas María Delfina Denogens, Eduardo Belforte y Rocío Alcalá incluyó la reactivación del pedido de desafuero de Ayala ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.Frente a este panorama, Ayala sostuvo que si bien "no hay ninguna prueba que sustente este fallo" y que "la sentencia es groseramente arbitraria", ella misma solicitará a sus pares que "resuelvan de inmediato la suspensión" de sus fueros parlamentarios para ponerse "a disposición de la Justicia".Según señalaron a NA fuentes del oficialismo, no hay fecha para la votación en el recinto del desafuero de la ex intendenta de Resistencia pero la idea es que sea lo antes posible, para anticiparse al envío de un nuevo pedido por parte de la jueza de primera instancia Zunilda Niremperger.