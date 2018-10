Detuvieron a Schiavi, Cirigliano y motorman

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Tribunal Oral Federal 2 ordenó ayer las detenciones del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y el motorman Marcos Antonio Córdoba, entre otros, por la Tragedia de Once, luego de que la Cámara Federal les negara los recursos de apelación ante la Corte Suprema.

Al dictarse el fallo, Córdoba y Cirigliano, que se encontraban en los tribunales federales de Comodoro Py, fueron detenidos y luego se entregó allí Schiavi.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien también tiene una condena en el caso por 8 año, ya está preso por otras causas.

Schiavi había sido condenado a 5 años y medio de prisión, Cirigliano a 7 años, y el maquinista Córdoba 3 años y 3 meses.

Este jueves, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios con los cuales los imputados pretendían llegar a la Corte Suprema de Justicia, y así mantener las condenas en suspenso.

Pero los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques los rechazaron y, si bien las defensas pueden ir en queja a la Corte, ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre las condenas.

El primero en presentarse por la mañana en Comodoro Py fue Córdoba con sus abogadas, pero cuando llegó al sexto piso del edificio de Retiro aún no había orden de detención y aguardó varias horas hasta quedar detenido.

Luego se fueron presentado el resto de los imputados, entre ellos Schiavi, quien había sufrido el revés de la negativa del fiscal de juicio Juan García Elorrio a su pedido de eximición de prisión.

Tras quedar presos, Cirigliano y otros empresarios pidieron la prisión domiciliaria por motivos de salud o edad.

En esa lista están Carlo Michele Ferrari, condenado a 5 años; Oscar Gariboglio, a 3, Jorge Álvarez, a 5, Francisco Pafumi y Antonio Suárez, a 4 años; y Guillermo Antonio D'Abenigno, a 4.

El primer juicio que concluyó con las condenas fue en diciembre de 2015, pero nadie fue preso, pues quedó sujeto a la confirmación del fallo: en mayo pasado la sala III confirmó las condenas y restaba el recurso rechazado ayer.

Por la tragedia del 22 de febrero de 2012 murieron 51 personas y unas 784 resultaron heridas.

En un juicio reciente fueron absueltos bomberos de Policía Federal por el retardo en encontrar el cuerpo de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas encontradas 48 horas después del hecho.

En tanto, el próximo miércoles se dará a conocer el veredicto en el segundo juicio por el caso contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex funcionario Gustavo Simeonoff, de la Uniren.

Los condenados de la entonces concesionaria TBA son Marcelo Alberto Calderón y Jorge Álvarez, ambos de TBA, habían sido condenados a 6 años; Carlo Michele Ferrari, Carlos Pont, Sergio Tempone y Jorge Alberto De los Reyes 5 años; Víctor Astrella, Laura Ballestero, Guillermo Antonio D'Abenigno, Francisco Pafumi y Antonio Suárez 4 años; Roque Cirigliano 3 años y 6 meses; Pedro Roque Raineri, Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo, y José Doce Portas a 3 años.