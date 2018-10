Termas: cita del Car Show

Hoy se pondrá en marcha el cronograma de actividades de la octava fecha del Car Show Santafesino en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en la vecina provincia de Santiago del Estero.

Para esta jornada sabatina, además de realizarse los entrenamientos y las pruebas de clasificación, se disputarán las dos primeras finales, reservadas a la Fórmula 3 Santafesina 1.6 y al Fiat 600 TS.

Para mañana se anuncian las series de las tres categorías superiores en horario matutino, en tanto que a partir del mediodía se estarán disputando las restantes finales: Fiat 600 TS, Fórmula 3 Santafesina 1.6, Turismo Fiat Santafesina 1.6, TS 1800 y TC 4000 Standard Santafesino.



MIDGETS SHOW AND POWER

Este domingo, el circuito "Raúl Caligaris" de la localidad de Ramona, servirá de marco a la disputa de la sexta fecha del Torneo Oficial 2018 de la categoría Midgets Show and Power.

Todo el programa mecánico se cumplirá en horario matutino, de acuerdo con el siguiente detalle: a las 09:00 apertura del predio; de 09:45 a 10:45 recepción de inscripciones; a las 11:00 pruebas y tandas clasificatorias; a partir de las 14:00 series, semifinales y finales B y A.

El costo de la entrada general será de $ 100, en tanto que los menores de 12 años y los pilotos inscriptos en esta fecha ingresarán en forma gratuita.



EL CAM REGRESA A GALVEZ

Para disputar la antepenúltima fecha de su actual temporada, el Certamen Argentino de Motociclismo regresa este fin de semana a la ciudad de Gálvez.

Esta competencia, que no se pudo disputar en su fecha original el pasado fin de semana, tendrá su anticipo hoy con los entrenamientos y las clasificaciones, para completarse mañana con las series, repechajes y finales de las categorías 50 Escuela, Minimotos, 4T 110 Menores, 4T 110 Mayores, 125 Internacional, 125 Graduados y 450 Internacional.