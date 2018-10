“Hemos colocado casi la mitad de las dosis”, evaluó Kloster

Desde hace unos días, el camión sanitario del Ministerio de Salud comenzó la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubéola en la Plaza 25 de mayo de nuestra ciudad. Este viernes, para realizar un balance de lo que fue la primera semana de vacunación, LA OPINION dialogó con Marcela Kloster, Directora del Nodo Salud Región Rafaela, quién manifestó que ““en estos primeros 5 días de campaña de vacunación, los equipos de salud estuvieron trabajando a full con la gente que se acerca a los centros de salud y también yendo a los jardines de las escuelas. Es importante que los papás colaboren con las notas de autorización, porque no podemos vacunar a los niños si los papás no los autorizan. Sería bueno que los autoricen a vacunarlos en el jardín o se acerquen lo más rápido posible a los centros de salud para poder vacunarlos. La Idea es hacer que esto sea lo menos complicado posible, por eso van algunos equipos hacia los jardines para que los papás no tengan que estar yendo y viniendo, haciendo colas y que todo esto sea más ágil”.



5.000 DOSIS

En la Plaza central de la ciudad se ha notado mucho movimiento de gente con sus chicos en estos días. Con respecto a la cantidad de vacunas que se han realizado hasta ayer, la profesional de la salud mencionó que “en esta primera semana hemos aplicado casi la mitad de las dosis que fueron distribuidas. Para el inicio se distribuyeron 10.000 dosis y estamos cerca de las 5.000 ya colocadas. Era más o menos lo que esperábamos, o un poco más. Como hay tanto esfuerzo y despliegue, porque en realidad los trabajadores de la salud no es el único trabajo que hacen, porque no están exclusivamente para las campañas, es importante que esto se haga rápido para que todos podamos retomar las tareas habituales”.

Luego de un breve descanso en la jornada de hoy, la campaña va a estar continuando mañana en la Plaza Pizzurno. “Así es. Este domingo vamos a estar en la Ciclovía del barrio Pizzurno, enfrente de la plaza, haciendo vacunación desde las 16:30 a 18:30. Así que todos los papás pueden acercarse. Tienen que llevar su carnet de vacuna, algo que es importante así ya queda todo registrado y acreditado de que se ha cumplido con esta campaña”.



EQUIPAMIENTO

Haciendo referencia a cómo está equipado el camión sanitario y cuántos profesionales se encuentran trabajando, Kloster agregó que “este camión está diseñado para contingencias y apoyo. Tiene 2 consultorios, 2 camillas y es un excelente móvil diario para trabajar. Estamos trabajando con equipos de 4 personas de manera rotativa y soy la médica a cargo que está acompañando. Contamos con 2 enfermeras y una psicóloga”.



EL PINCHAZO

Sabido es que a los niños pequeños no les gustan vacunarse y son muchos los que sueñen llorar y resistirse en el intento. Al preguntarle si hay algún secreto especial en el pinchazo, Kloster opinó que “no hay una fórmula exitosa para poder hacerlo, sino que todo pasa por estar tranquilos y serenos, y hacerlo con mucho amor y afecto. Es un segundo, pero todos se van con sus globos muy contentos. Algunos son más temerosos que otros, algo que es normal. Pero tanto los papás como nosotros, sabemos que es por el bien de los chicos, para que todos estén sanos, para que no circule el virus y para que la enfermedad no entre al país”.

Por último, cabe recordar que la campaña continuará hasta finales del próximo mes. “La campaña continuará hasta el 30 de noviembre. A pesar que dura 2 meses, es importante hacerlo lo antes posible La gente se va concientizando con la campaña. De todos modos, pensábamos que iba a venir más gente en estos primeros días. Afortunadamente no ha habido colas ni problemas en ninguno de los lugares, así que pensamos que para la próxima semana se va a acerca mucha más gente. Invitamos a todos los padres que se acerquen y cumplan con la campaña”, finalizó Kloster.