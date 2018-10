El programa de este domingo

Anoche se dieron a conocer las ternas arbitrales para lo que será una jornada tremenda de Liga Rafaelina de Fútbol. Este domingo se jugará de manera completa la 12° y penúltima fecha del Clausura de Primera A y en la Primera B se disputarán los juegos de ida de la etapa final por el ascenso, en lo que serán las finales de cada zona.



Primera A, desde las 15.30 (Reserva 14): Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Humberto (Guillermo Tartaglia), Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte (Guillermo Vacarone), Florida de Clucellas vs. Atlético de Rafaela (Mauro Cardozo), Ben Hur vs. 9 de Julio (Silvio Ruiz), Peñarol vs. Brown de San Vicente (Rodrigo Pérez), Argentino Quilmes vs. Deportivo Libertad (Víctor Colman), Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona (Gonzalo Hidalgo).



Las Posiciones: Ben Hur 21, puntos; Peñarol 21; Atlético de Rafaela 19; Sportivo Norte 18; Florida de Clucellas 18; 9 de Julio 15; Brown de San Vicente 15; Argentino Quilmes 15; Ferrocarril del Estado 14; Dep. Libertad 13; Dep. Ramona 11; Unión de Sunchales 8; Deportivo Tacural 6; Argentino de Humberto 5.



Primera B, a las 16: Zona Norte: Vila vs Ataliva (Franco Ceballos). Zona Sur: Sp. Santa Clara vs Talleres MJ (Enrique Calderón).