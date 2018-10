CRAR cierra la temporada

El Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado a Los Caranchos de Rosario en uno de los partidos correspondientes a la novena y última fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral. El encuentro se disputará desde las 16 en el predio de la Ruta 70 y será dirigido por Federico González. A las 12:45 se iniciará la jornada con el encuentro de pre-reserva (Jorge González el árbitro) y a las 14:15 se medirán en Reserva (Martín Jaime).La escuadra dirigida por Quique López Durando viene de asegurar la permanencia en la elite para 2019 en la fecha anterior. No obstante, el objetivo del Verde será cerrar de la mejor manera la temporada y en particular esta Reclasificación, donde ganó siete partidos y cayó solamente en la segunda fecha con Rowing.La formación dispuesta por el Head Coach rafaelino será con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Federico Davicino y Mauro Bianco; Leonardo Sabellotti, Juan M. Imvinkelried y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Nahuel Robledo, José Williner, Guillermo Brown, Esteban Rebaudengo; Santiago Kerstens.además, jugarán el sábado Universitario de Santa Fe vs. La Salle, con el arbitraje del rafaelino Darío Botta; y Rowing vs. Alma Juniors (Fabián Prats). El domingo lo harán Provincial vs. Logaritmo (Leonidas Diez) y Tilcara vs. Pampas de Rufino (Ulises Ruiz).comenzará la etapa decisiva del TRL 2018 con las semifinales en cancha de Duendes de Rosario, con esta programación: Jockey Club vs. Gimnasia y Esgrima (a las 14), Damián Schneider y Duendes vs. Santa Fe Rugby (a las 16), Juan P. Spirandelli.