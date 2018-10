IAPOS propuso una gran recomposición económica

El Ministerio de Salud informó que el Instituto Autárquico Provincial (Iapos) elevó una propuesta formal de recomposición económica del contrato con los prestadores, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe.

No obstante, la asociación anunció la restricción de prestaciones para los afiliados a partir de este sábado, aún a pesar del esfuerzo hecho por Iapos para subsanar el conflicto.

Desde el Iapos informaron que se ejecutan acciones tendientes a garantizar el servicio, lo que puede implicar otra modalidad de contratación, dado que hay prestadores que recibieron positivamente la propuesta elevada y que van a continuar normalmente con la atención.

En esta oportunidad, se ofreció recomponer el valor del contrato en un 10% aludiendo mayores consumos y con el objeto de afrontar nuevos aranceles. Para los directivos de Iapos, esta propuesta es económicamente posible en cuanto a su cumplimiento y deja abierta la negociación para que, en la medida en que se modifiquen el consumo y la pauta inflacionaria, se vaya ajustando.

“En un convenio en el que se respetaron los mecanismos administrativos, se mantuvo abierto el dialogo en forma permanente y se ofrece un ajuste de la ecuación económica. En este contexto no parece admisible un escenario con restricción de prestaciones”, manifestó María Soledad Rodríguez, directora del Iapos.

La obra social apela a la reflexión de los prestadores en esta situación económica coyuntural, al tiempo que garantiza los servicios esenciales, en caso de que la medida no se levante.



INTERVINO DEFENSORIA

DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe manifestó su preocupación por el conflicto suscitado entre el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe, y decidió formalizar las gestiones mediante la iniciación de expediente en resguardo a los ciudadanos afiliados a la obra social provincial.

La institución pidió a la asociación que no se suspendan los servicios y que actúe con prudencia, razonabilidad y comprensión, profundizando las instancias de diálogos. Además, solicitó que hasta llegar a un entendimiento no se tomen medidas que perjudiquen a los afiliados del IAPOS.

Según la información obtenida, actualmente se encuentra abierto un proceso de renegociación del convenio entre IAPOS y la Asociación de Clínicas y Sanatorios y con una propuesta de recomposición por parte de la obra social provincial. No obstante ello, desde la asociación se decidió mantener la restricción de las prestaciones situación que conlleva un riesgo de desprotección a los afiliados que necesitan de prestaciones médicas impostergables.

En virtud de encontrarse en juego el derecho fundamental a la salud, considerado un derecho básico íntimamente relacionado con todos los demás derechos humanos y que cuenta con jerarquía constitucional mediante su consagración en tratados internacionales, es que se peticionó a las prestadoras que actúen con el máximo reparo en la discusión de los términos del convenio, debiendo en todos los casos primar el acceso a la salud de los afiliados.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe se pone a disposición de las partes para facilitar instancias de diálogos y solicita que hasta el abordaje de una solución definitiva al problema las prestadoras se abstengan de tomar medidas tendiente a la restricción de las prestaciones debiéndose garantizar el acceso a un normal servicio de salud.