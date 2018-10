"Una vergüenza que el Gobernador no nos reciba"

El Intendente de la ciudad volvió a pegar el grito en el cielo. No literalmente, pero sí fue claro y directo para con el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, en su recorrida por la obra de pavimento de Joaquín V. González, en la esquina con Domingo Silvia. "Es una vergüenza que todavía no nos haya dado una audiencia para tocar el tema de inseguridad en Rafaela", dijo, casi como un título general Luis Castellano, en la conferencia de prensa que dio ante los medios de la ciudad.

Un nuevo robo en la esquina de La Plata y Aconcagua (el 3º en 5 meses) y el saqueo a una heladería sobre calle Falucho, enojaron aún más al primer mandatario, que viene acarreando el asesinato de una nena de 9 años y la muerte del comerciante Juan Carlos Re (66), que hizo un ruido notorio en nuestra ciudad.

"Con todo lo que viene pasando, es una vergüenza que el gobernador no nos esté dando una audiencia", reiteró el intendente Castellano y siguió: "es una vergüenza que no vengan los policías que estamos solicitando, que haya desidia tan grande para mirar a la ciudad de Rafaela y seguir creyendo que todo tiene que ir a las grandes capitales, como Rosario y Santa Fe", destacó al respecto.

Recordemos que junto con los familiares de Re, envió un pedido para que el socialista los reciba y de esa manera ahondar en algunos temas sensibles que la ciudad hoy tiene. "Nos duele que no tengan una mirada sobre la necesidad de recursos. Nosotros estamos terminando de hacer la capacitación para la Guardia Urbana y este es un dato para 25 personas que van a entrar para todo lo que es prevención, pero prevención no es seguridad porque ellos son empleados municipales que trabajan para estar alerta", destacó el intendente al respecto.

A modo de cierre, hizo un fuerte pedido de apoyo y pidió que el tiempo no pase más, para que no se agraven las cosas: "necesitamos el respaldo del gobierno de la provincia, se lo hemos pedido innumerable cantidad de veces, pero vemos que no nos prestan atención y las cosas se agravaban. La verdad que yo necesitaría una respuesta mucho más contundente que una audiencia", finalizó.