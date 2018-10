El MOS pide rechazar el presupuesto nacional

En la jornada de ayer, las entidades sindicales que integramos el MOS - Movimiento Obrero Santafesino, mantuvimos un encuentro con legisladores nacionales de la provincia, a los efectos de debatir el Proyecto de Presupuesto Nacional que ha generado una gran preocupación ante el profundo ajuste que el Estado Nacional está haciendo sobre las provincias y el desfinanciamiento sistemático que están teniendo áreas fundamentales del estado como Salud, Educación, Seguridad Social, Ciencia y Tecnología, etc.En diálogo con este Medio, Darío Cocco, secretario general de SEOM, expresó que en el encuentro "le solicitamos de forma muy contundente la no aprobación del presupuesto 2019 que ha presentado Cambiemos en el Congreso Nacional", expresó en primera instancia el dirigente rafaelino.Aparte dijo que "entendemos que el presupuesto es una directa aplicación exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y entendemos que no se ha tenido en cuenta para nada una fuerte mirada hacia la industria argentina hacia las Pymes donde se sacan absolutamente un montón de recursos de todo lo que es salud, desarrollo social, seguridad social, educación e impactando absolutamente a todos los rubros del presupuesto sólo con el fin de poder calzar la deuda del Fondo y poder hacer frente a esos dineros que se han pedido", dijo al respecto.Desde el MOS sostienen que un proyecto de Ley de Presupuesto debe ser producto de un amplio debate en toda la sociedad, porque como ley de leyes del sector público, consiste en una estimación financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para todo un año. "Hemos explicado como integrantes del MOS las problemáticas que tenemos en la ciudad y en la zona, tanto con los problemas que tenemos con la metal mecánica como así también los inconvenientes con las fábricas de autopartes y de las industrias lácteas y todas las Pymes que tenemos con una producción que no supera o que apenas alcanza el 25%", detalló Cocco a LA OPINION.CONFORMIDADTras el encuentro, eso fue lo que expresó Cocco. Coincidieron en varios puntos con los legisladores, y sostuvo que "todo lo expresamos se ha tenido en cuenta y por parte de ellos no van a aprobar el presupuesto y van a intentar que se elabore otro donde se contemple las exigencias de todo el pueblo argentino", mostrando el acuerdo.También Cocco dijo que en el encuentro se reclamó por el fondo sojero, que se ha quitado a los municipios y comunas, cómo así también hubo un pedido por los dineros de los subsidios al transporte que impacta a muchos vecinos. "Entendemos que el presupuesto 2019 solamente está basado en la posibilidad financiera de hacerse cargo de la deuda que se ha tomado con el FMI en deprimendas de todos los ingresos y de los demás rubros", dijo el secretario.En líneas generales la reunión fue "aprobada" por los integrantes del MOS, que conformes dijeron que quedaron en crear un espacio conjunto con los legisladores: "queremos ir sumando reuniones, entre ellas, con el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, ya que aquí se ven totalmente afectados los recursos de la provincia de Santa Fe. En el presupuesto tampoco se tiene en cuenta la deuda por el juicio que se le ha ganado a la Nación, que ya deberá empezar a ser pagado. La intención es encontrarnos con él, con más legisladores de la provincia y así poder generar un amplio frente el cual nosotros podamos desde la provincia de Santa Fe tratar de que no se impongan este tipo de políticas que están muy claras dentro del presupuesto 2019", finalizó.