Radiaciones no ionizantes: el informe da promedio de 1,321 V/m en Rafaela

Ayer, LA OPINION daba a conocer que los resultados de las mediciones realizadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en nuestra ciudad sobre radiaciones no ionizantes (las que emiten diversos aparatos, entre otros, las antenas de telecomunicaciones- aún no publicados, pese a que habían sido presentados oficialmente en mayo pasado.

Ayer, Ariel Rodriguez, el Delegado para el centro-norte de Santa Fe de ENACOM, entregó a LA OPINION el documento oficial. Consultado sobre el por qué no están publicados en el mapa los datos de Rafaela, pese a que hay datos relevados con posterioridad a los de nuestra ciudad (Sastre, por ejemplo, con muestras tomadas el 2 de julio de este año), indicó que aún no le han informado el motivo. "Hasta hace unos meses atrás se veía perfectamente. Creen que es problema de la página que se generó con nuevas cargas posteriores. Tampoco se ve, por ejemplo, la muestra de Santa Fe de octubre de 2016 de 4100 mediciones", señaló.



EL INFORME

Tal cual lo prometido, este Diario da a conocer este informe, de suma importancia para la discusión de la ordenanza que propone facilitar la instalación de antenas (disminuyendo las exigencias para sus soportes), que está siendo discutido en el Concejo Municipal.

El informe está fechado el 14 de mayo, un día antes de la jornada en donde se presentó la campaña “Antenas Amigables” y brindar información sobre el impacto de estas estructuras en la salud de la población. El documento está firmado por Ing. Pablo Santarelli, Area de Gestión de Centros de Comprobación Técnica y Laboratorios de ENACOM y se denomina: "Informe sobre las mediciones de los Niveles de Intensidad del Campo Electromagnético (rni) en la localidad de Rafaela, Prov. de Santa Fe".

En el inicio, se recuerda que "a partir del año 2016 el ENACOM mantiene un programa sistemático de mediciones de campos electromagnéticos para grandes áreas. Se mide simultáneamente el nivel de intensidad de campo electromagnético emitido por los servicios de radiocomunicación (Incluyendo AM, FM, TV y Telefonía Celular), recorriendo distintas localidades. Los resultados obtenidos se exhiben en el mapa que a continuación se detalla, utilizando la escala de referencia, donde 100% equivale al Máximo Nivel de Exposición (MEP) a los campos electromagnéticos (CEM) considerado como seguro para la población por el Ministerio de Salud de la Nación".

Estos parámetros están definidos por la "Resolución 202/95 y Resolución 1994/2015. Las mismas son compatibles con las recomendaciones realizadas por la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es la Organización No Gubernamental de expertos, reconocida internacionalmente que asesora regularmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y con los límites establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América y por Canadá".

De acuerdo a lo detallado por el mapa, se realizaron mediciones en 1747 puntos de nuestra ciudad, cada 30 metros. El valor máximo medido fue de 13,077 V/m (voltios por metro) de la MEP. Si bien el informe no lo detalla, el propio Ariel Rodriguez indicó a Rafaela que el promedio da 1,321 V/m en Rafaela. Y que la máxima admitida desde 1995 en nuestro país es de 27,5 V/m. En Europa es de 41 V/m, mientras que en Estados Unidos se eleva a 100 V/m.

En cuanto al instrumental utilizado, se indica que fue un "medidor de Radiación Electromagnética marca NARDA, modelo NBM-550, número de serie: B-0417, Sonda Isotrópica, marca NARDA, modelo EF0391, número de serie: A-0536"

Agregan que "cada valor de medición se obtiene considerando el máximo valor medido dentro de cada uno de los segmentos de los recorridos, siguiendo los lineamientos de la Recomendación internacional UIT-T K.113. El ENACOM complementa estas mediciones de manera más exhaustiva siguiendo los lineamientos de la Resolución CNC N°3690/2004. Asimismo, los equipos son calibrados periódicamente con el fabricante de los mismos para garantizar la calidad de los valores medidos".

"Al respecto, el personal del Ente Nacional de Comunicaciones, realizó mediciones del nivel de radiaciones

electromagnéticas no ionizantes (RNI) el día 28 de Septiembre de 2016. Las mismas se efectuaron desde un vehículo en movimiento que recorrió la localidad mencionada, de conformidad con la planificación de tareas de Comprobación

Técnica de Emisiones que lleva a cabo el ENACOM", indican y agregan que "se realizaron un total de 1747 mediciones en zona urbana tomando muestras con retención de valor máximo en recorridos de 30 metros aproximadamente. Los resultados obtenidos no superaron la Máxima Exposición Permitida (MEP) más restrictiva, establecida por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. El valor máximo encontrado fue del 13,077 V/m con respecto a la MEP.

Se adjunta al presente las planillas con los resultados de las mediciones efectuadas, el mapa dinámico (en formato .kmz)

y una breve síntesis de la normativa aplicable".



LA MEDICION, TRAS LA POLEMICA

Desde inicios de agosto, se dio a conocer el malestar de un grupo de vecinos del barrio 17 de agosto. La polémica se fue agigantando, hasta que el Intendente Luis Castellano con Mariana Nizzo por aquel entonces, (Secretaria de Desarrollo Urbano), rubricaron el decreto N° 46.057, a partir del cual, se le revocó a Telecom el permiso de construcción. Tres semanas después, el ENACOM vino a medir las radiaciones no ionizantes en la ciudad.