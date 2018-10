Polémica discusión sobre el acueducto entre concejales

En la sesión ordinaria de ayer en el Concejo Municipal se aprobaron 12 despachos de comisión durante 140 minutos, generándose una inusitada rispidez sobre el pedido de informe por el estado de avances del acueducto Desvío Arijón presentado por Cambiemos.

Pascual expresó que este "pedido generó una repercusión del Partido Socialista, pidiendo que reclamemos a la Nación porque no firmó el aval de los fondos. Es una obra que tiene un viso de novela en su historia: en 2011 empieza la toma en Desvío Arijón, en 2013 estaban los caños y fueron a visitar el lugar el intendente Castellano, Maina (presidente del Concejo) y Ambort (funcionario), pero no había nada hacia Rafaela, una mentira; en junio de 2015 nuevamente el lanzamiento, pedidos de informes del senador Calvo. En 2017 licitaron la 2° etapa, tenían el dinero y lo iban a financiar mientras venían los fondos externos, en el país del no me acuerdo. Estamos haciendo las gestiones por este tema como lo hicimos con DIAT (ex Cepla), ruta 34, reclamos de ALPI. Tres concejales fuimos socios del Frente Progresista, sorprende la experiencia con que trabajan en salud, educación, seguridad, perdón pero tenemos analfabetos que terminan 7º grado... la gente necesita el agua, no le importa lo que decimos, importan los resultados frente a las promesas".

Visintini siguió con la ficción, parafraseando el cuento "Alicia en la provincia de las maravillas", para que "hable del cuento del agua que no hay, las rutas son un desastre; qué pasa con el acueducto pedimos ser informados, ¿mandarán este libro de Alicia?".

El recinto empezó a recalentarse. Mársico dijo "cuántas cosas para contestar, el que tiene miedo al Ejecutivo es Muriel. El socialismo tomó una posición y se sintieron agraviados Pascual y Bonino..., no logramos nada. Podemos hacer gestiones de estos avales porque la Provincia los esperaba. Hay demora de gobiernos justicialistas durante más de 20 años y ahora de los gobiernos socialistas, se lograron 2 plantas de osmosis inversa para el verano, medidores, el gerente ASSA responde los reclamos, son paliativos. La cuestión objetiva: están firmados 3 contratos porque hay dos UTEs, son 5 contratos pero con 3 UTEs adjudicatarias; este segunda etapa tiene 2 financiamientos externos aprobados: el Fondo de Abu Dabi de 80 millones de dólares y el de OPEP de 50 millones de dólares, se encuentran avanzados y falta la firma del Presidente (Macri) para disponer de los préstamos".

Muriel abrió una carpeta que viene recopilando información desde 2013 con antecedentes. "Esto va en línea con la mentira, no generar tantas expectativas, no soy obsecuente con el DEM, no podemos evitar el archivo de cada uno, en 2015 Bonfatti anunció que comenzaba el acueducto con fondos propios y empezó varias veces", mostrando copias de notas de LA OPINIÓN de 2015 y 2016. "Obeid avanzó con la licitación y cuando asumió Binner la dio de baja, pasaron 11 años de la película de Binner y Bonfatti. Está la foto de Mársico, Enrico, Bottero y Martínez frente a la obra, es una farsa que no se puede volver. No hay solución, no es justo para los rafaelinos, prohibió el desarrollo urbano, de esta declamación no se logra nada; falta decisión política en seguridad y narcotráfico, hay que trabajar por la rafaelinidad".

Mársico retrucó a Muriel: "no tengo calificativos para Muriel, tamaña mentira, es una calumnia e injuria, fuimos a ver una obra... se entregó el Banco Provincia y la Dipos en el gobierno justicialista, no es digno estar sentado así, qué pruebas tiene, el gran culpable es el gobierno del PJ y no asumieron una culpa. ¿Qué dice el candidato a gobernador (Perotti)?".

Visintini remató con "la muerte se asusta del degollado, hagámonos cargo", en alusión a los partidos políticos (PJ y PS).

Más allá de verdades y mentiras expuestas, en el medio estamos los rafaelinos que venimos padeciendo este grave problema desde hace muchos años y sin soluciones a la vista. En 2015 en medio de la campaña electoral fuimos (políticos y periodistas) a ver el estado de la obra. En esa oportunidad se anunció que en 2018 estaría terminada, pero habrá sido otra hoja del libro de Alicia...



OTROS PROYECTOS

* Informe de Salud Nación por pagos programa Incluir Salud: Muriel destacó el reclamo de ALPI por la falta de pagos de prestaciones, pacientes que concurren para rehabilitación obra social. Una parte de la deuda hoy (por ayer) ha sido cubierta. De abril eran $ 480.368 y fueron depositados 466.841,50, de mayo era 537.629 y pagaron 448.451,20. El testimonio de muchos fue contado anoche (por anteanoche). La cápita de prestación es la misma de 2017 y no hubo actualización este año".

Viotti añadió que "Leandro Cabanillas de la Agencia Nacional de Discapacidad dijo que el martes fueron transferidos 915.000, siendo parte de la deuda, la agencia reconoce que tienen problemas internos y controlan a quienes cobran las pensiones". Esta situación afecta a 58 enfermos, la deuda es de 4 millones de pesos y estiman que en un plazo de 10 a 15 días estaría llegando el resto del dinero.

* Informe a la Provincia si realizaron los controles a la empresa Güemes: Bonafede dijo que "hace varios años que es un servicio deficitario en todo sentido: mala calidad de colectivos, falta de limpieza, entra agua cuando llueve, cucarachas en los colectivos, no funciona el servicio de tarjetas de crédito y débito, tienen casi el monopolio; no hay control de la Secretaría de Transporte y la gente manifiesta su disgusto por las redes sociales". Muriel agregó que "llamó una persona desconocida pidiendo una reunión, pero queremos que mejoren el servicio y una solución".

* Acceso libre de los concejales a las dependencias municipales: Viotti contó la situación que "nos tocó vivir con Pascual, fuimos al Relleno Sanitario y no nos dejaron entrar, pero es Ricotti el que dio la orden; nadie puede ingresar sin previa autorización por medidas de seguridad. El control es lo más importante de los concejales, hay que pedir permiso y Ricotti prepara el lugar previo a nuestra llegada. Si faltan medidas de seguridad, no se necesita gran inversión". También hablaron Mársico, Muriel, Pascual, Sagardoy, Garrappa y Menossi.

* Informe a la Provincia sobre programas de Educación Vial: Bonafede recordó que "hoy la epidemia son personas jóvenes que mueren por accidentes de tránsito o quedan secuelados, varios accidentes en Rafaela son prevenibles". Mársico señaló que preparó una carta para enviar a la directora regional de Educación Carolina Pelegry para conocer los proyectos sobre educación vial y está la plataforma educativa del Ministerio Educación para profundizar".

* Campaña e información sobre el Programa Nacional Precios Cuidados: Bonafede pidió al Municipio tome alguna medida para promocionar los lugares para que la gente pueda hacer los reclamos de los 550 productos; otros municipios hacen los controles".

* Realizar intervenciones en Plaza Elda Massoni: Visintini mencionó la falta de bancos y árboles, se utiliza mucho por los vecinos de Los Alamos y de otros barrios, agregar más juegos inclusivos en la plaza redonda".

* Mantenimiento en el sector de ruta 34 y Bv. Roca: Viotti pidió la senda peatonal en la vereda sur sobre la ruta 34 y el tiempo del semáforo es muy poco para que crucen los peatones.

* Realizar mantenimiento en varios sectores del cementerio municipal: reparación de caminos internos y baldosas, según informó Viotti.

* Informe sobre la obra de pavimentación 130 cuadras: Menossi mencionó las consultas de los vecinos por las boletas de 2700 pesos por mes durante 6 meses (en total son 60). "Pedimos transparencia y tranquilidad; cómo se compone ese costo, ya que en otras localidades el costo es menor".

* Intervenir Las Heras entre Constituyentes y Dorrego: Visintini dijo que es otro pedido vial, por altas velocidades, sin señalética, no hay reductores de velocidad, doblan en contramano sobre Dorrego.

* Reserva ascenso y descenso de pasajeros en Dante Alighieri: en el Centro Médico de la Piel, 10 metros, de lunes a viernes a 7 a 12 y 16 a 20, precisó Garrappa.