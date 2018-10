Agustín Donatti correrá en GP3 en la fecha del Superbike en El Villicum

Agustín Donatti está viviendo un momento de ensueño en una actividad que ya lo reconoce como uno de sus referentes en el Superbike Argentino.Luego de un comienzo vacilante en la Yamaha R3 Cup, el piloto rafaelino empezó a familiarizarse con la máquina del Moscatello Team y aparecieron los buenos resultados.Dos podios consecutivos en las últimas competencias, disputadas en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo y en el autódromo de Posadas, hoy se constituyen en una excelente carta de presentación para Agu.Sus condiciones ni siquiera admiten una mínima discusión. Su talento, el que fue uno de los sellos distintivos de su perfil deportivo, hoy es reconocido por los analistas, que se despacharon con expresiones de reconocimiento tras sus recientes actuaciones.Particularmente, luego de la competencia desarrollada en la capital misionera, cuando tras una largada complicada inició una recuperación espectacular.Agu fue superando rivales progresivamente hasta instalarse en el tercer lugar, un resultado que le permitió festejar una vez más en el podio con la moto del Moscatello Team.Si había sido convincente su labor en el escenario mundialista de la provincia de Santiago del Estero, lo realizado en la visita del Superbike Argentino a tierra misionera, terminó de corroborar su excepcional presente.El pasado 29 de septiembre, en su Facebook, el piloto de Rafaela publicó el siguiente texto: "Se aproxima el mundial de SBK, en San Juan - Argentina. He sido seleccionado para representar a mi país en la categoría GP3 de las Américas. Pero tengo que rechazar esta posibilidad única y tan valiosa para mí, por falta de patrocinantes."Hoy queda una plaza vacía en mi equipo y se escapa un sueño de mis manos... ojalá nunca deje de soñar... soñar que una firma crea en mi, y trabajar tan duro hasta conseguir el objetivo, estoy enfocado, tengo claro lo que quiero y estoy seguro que podemos dar pelea. Pero sin recursos, no podré siquiera intentarlo".Después de algunos días de incertidumbre, no muchos en realidad, pero que seguramente habrán sido interminables para Agu, una empresa apostó por el rafaelino.De la decepción absoluta a la felicidad plena solamente transcurrieron algunos segundos. Sin embargo, fueron suficientes como para que la historia comience a escribirse en términos diferentes, a partir de ese apoyo. El que necesitaba para hacer realidad su sueño.NEW GBC Motorcycle Parts, una empresa rafaelina que hizo una interpretación correcta de la situación, realizó el aporte económico necesario para cubrir los gastos de inscripción y neumáticos, posibilitando de esa manera que el piloto local pueda competir en el GP3 de las Américas.Esa categoría, será la telonera de la penúltima fecha del Mundial de Superbike, que se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de octubre en el flamante autódromo sanjuanino "El Villicum".Será, hasta aquí, el mayor desafío que deberá afrontar el joven rafaelino. Ese que parecía alejarse de manera inexorable hasta que la misma gente que ya le había brindado una valiosa colaboración luego de la carrera de Olavarría, dobló la apuesta y será su exclusivo patrocinante en San Juan.Será una excelente oportunidad para medirse con rivales argentinos y de otros países que tienen las mismas ilusiones que Agu en esta cita mundialista. Allí estará un rafaelino en la grilla, para escribir un nuevo capítulo de una historia que recién está comenzando, pero que tiene por delante un futuro plagado de excelentes sensaciones. El bueno de Agu tiene lo que hay que tener para ser protagonista de su propio destino en esta pasión que lo atrapa cada día con más fuerza. Y en El Villicum dispondrá de una oportunidad única para ratificar su especial talento sobre la misma Yamaha del Moscatello Team.