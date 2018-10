Panorama Político

CORACH, ESTA VEZ

EN SEÑAL DE PAZ

Marcos Corach ha fortalecido su imagen de duro en los últimos meses porque a sus habilidades de negociador le ha sumado su gran conocimiento de la gestión que le permite debatir más amigablemente o en términos más beligerantes con la oposición en el Concejo Municipal.

Esta semana, de todos modos, puso en valor la confesión del macrista Hugo Menossi cuando reconoció los errores del gobierno nacional porque no se han logrado resultados. La recesión actual y la catarata de variables económicas negativas son tan contundentes que no se pueden negar.

Con un presupuesto municipal presentado en tiempo y forma pero que deberá ser reformulado sobre la marcha debido a la falta de certidumbre respecto a partidas específicas, como fondo Sojero y subsidios al transporte, Corach dio jugosas declaraciones sin buscar confrontar. "Necesitaremos la colaboración de todos, porque tenemos que estar juntos para afrontar esta coyuntura, de la que ni el gobierno municipal ni los vecinos de Rafaela son responsables. Y para ser honestos, tampoco podemos hacer responsables a los representantes de la oposición en nuestra ciudad", dijo esta vez muy comprensivo. Ante la consulta sobre lo que espera de la oposición, dijo con tono mesurado que "son los representantes del espacio político que conduce la Nación y que nos ha llevado a esta preocupante situación, pero confiamos en que son sensatos y responsables. Y que entienden que no es momento de dividir sino de aunar esfuerzos frente a una situación económica nacional que pone en riesgo la calidad de vida de los rafaelinos".



UN TORNEO "TODOS

CONTRA TODOS"

A menos de tres meses para que termine el año, y por más que resulte antipático hablar de candidaturas en tiempos de crisis económica donde los vecinos insultan cada vez que reciben una boleta de la luz o el gas o van al supermercado o al almacén, a los políticos no les queda remedio que poner carita linda, sonreír, caer simpáticos y ver la forma de hacerse conocido ahora y ser votados el año que viene.

"Ahora vienen las fiestas de egresados de las escuelas. ¿Sabés cuál es el precio de la tarjeta? ¿Y pagar la ropa? No se que vamos a hacer", fue palabras más palabras menos la charla de dos vecinas en la sala de espera de un banco de la city rafaelina. El comentario evidencia el humor social con el que los políticos deberán lidiar durante la campaña.

Esas tensiones también se observan en el microclima legislativo de la ciudad. El Concejo Municipal fue ayer un polvorín con tantos cruces entre los oficialistas de acá, de la Provincia y de la Nación.

Pasaron factura porque la Provincia no hizo el acueducto hasta ahora. También porque la Nación paralizó la reconversión de la Ruta 34 o por el ajuste que afecta incluso la asistencia social. Los encendidos debates prometen ir en alza de ahora en más... No hay que olvidar que Lisandro Mársico aspira el año que viene a renovar la banca, que Silvio Bonafede aún no se definió...

Dónde habrá quedado eso de trabajar juntos por la ciudad.



BRENDA, POQUITO

A POQUITO...

La actual secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, sube y sube su exposición pública. Un poco porque el ritmo de la gestión así lo marca debido a que en medio de la recesión de la economía crece la demanda social que obliga a la funcionaria a dar más respuestas principalmente a las familias más golpeadas por la crisis. Y otro poco porque Brenda se perfila a encabezar la lista de candidatos a concejales del oficialismo en caso de que no haya sorpresas. Así, el intendente Luis Castellano buscaría la reelección mientras que Brenda será la número uno de los postulantes al cuerpo legislativo por el sector del PJ que gobierna Rafaela desde hace 27 años.



CALVO EN TODAS

PARTES, COMO MURIEL

En los pasillos de la política siempre se escuchó esa frase de que el senador provincial, Alcides Calvo, está en todas partes. Con una fórmula tan secreta como la de la famosa bebida cola, el legislador se las ingenia para participar en cuanta reunión se realice en la Legislatura santafesina, asistir a todas las fiestas de los pueblos del departamento, concurrir a cuanto acto se desarrolle en Rafaela y además entrevistarse con autoridades de un sinnúmero de instituciones.

Ahora el que parece tener el mismo manual básico de la acción política es el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel. El ex funcionario municipal devenido en funcionario provincial participa de todas las actividades que el Gobierno de Santa Fe lleva a cabo en la ciudad y sus inmediaciones, acompaña a ministros o secretarios provinciales cuando desembarcan en la Perla del Oeste pero además cuenta con agenda propia. Es bueno ver a los funcionarios públicos cumpliendo con su labor aunque claro está multitarea también es útil para posicionar un candidato...



BONFATTI EN FUNCIONES

Y EN CAMPAÑA

El presidente del Partido Socialista (PS), Antonio Bonfatti, recorrió las localidades de Tostado y Ceres, donde participó de fiestas y celebraciones regionales, en las que convocó al “diálogo” y a deponer “las diferencias” para entre todos “construir una Santa Fe mejor”.

“Santa Fe es la Argentina del diálogo, del encuentro, donde las diferencias políticas se deponen para ponernos de acuerdo y construir una sociedad mejor”, afirmó el también presidente de la Cámara de Diputados acompañado por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro entre otros.

No es un secreto que Bonfatti buscará la reelección como gobernador el año que viene aunque no hay definiciones en torno a si será el único postulante del Frente Progresista o deberá sortear una interna con alguna lista radical. Precisamente Pullaro podría ser su adversario en el marco de una primaria con una competencia forzada para buscar un mejor posicionamiento para las generales. Es que actualmente Bonfatti y Pullaro tienen una muy buena relación.

Mientras tanto, llamó la atención el encuentro entre Bonfatti y el titular de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el ex gobernador de esa provincia, el kirchnerista Sergio Urribarri. Es que en Santa Fe se insiste en resaltar la transparencia de las gestiones socialistas en la Provincia mientras que el entrerriano más bien se caracterizó por la opacidad de su gobierno.