Corach: "la prioridad es defender la ciudad"

El Jefe de Gabinete, Marcos Corach, dio declaraciones sobre las complicaciones vividas a la hora de la confección del Presupuesto 2019 para nuestra ciudad, así como también de las expectativas que tiene sobre la oposición. Valoró la admisión de parte de la oposición de que los resultados económicos a nivel nacional no hay llegado como consecuencias de errores y pidió: "este es el momento en el que la dirigencia debe mostrar más responsabilidad, más cuidado en el uso de los fondos públicos para poner a Rafaela en primer lugar".

- ¿Cómo ha sido la confección del presupuesto 2019 en estas circunstancias particulares que vive el país?

- Lo hemos confeccionado y presentado en un marco de incertidumbre mayúscula sobre las variables económicas del país. Los bolsillos de los vecinos y las arcas de Rafaela se encuentran hoy en día tensionadas como pocas veces frente al deterioro al que nos ha llevado la actual crisis económica del país. Es por esto que su confección ha implicado una tarea especialmente delicada. Incluso la columna -hasta ahora siempre relativamente previsible- de los "ingresos" muestra una inestabilidad que hace de la gestión una cuestión cada vez más compleja.

- ¿Cuál es el principal desafío en este marco?

- Con menos ingresos y más costos, apuntar a mejorar la calidad de servicios y la presencia del Estado es la muy difícil ecuación que tendremos que resolver. Y para eso necesitaremos la colaboración de todos, porque tenemos que estar juntos para afrontar esta coyuntura, de la que ni el gobierno municipal ni los vecinos de Rafaela son responsables. Y para ser honestos, tampoco podemos hacer responsables a los representantes de la oposición en nuestra ciudad.

- ¿Qué espera de la oposición en este sentido?

- Ellos son los representes del espacio político que conduce la Nación y que nos ha llevado a esta preocupante situación, pero confiamos en que son sensatos y responsables. Y que entienden que no es momento de dividir sino de aunar esfuerzos frente a una situación económica nacional que pone en riesgo la calidad de vida de los rafaelinos. El propio concejal Hugo Menossi declaraba el lunes lo que a esta altura es inocultable, decía: "Tenemos que reconocer los errores del gobierno nacional " (...) "Evidentemente está claro que los resultados no se lograron". En buena hora llega la confirmación de lo evidente: la falta de resultados positivos de la gestión económica a nivel nacional y el consiguiente impacto negativo para nuestra Ciudad. Este es el momento en el que la dirigencia debe mostrar más responsabilidad, más cuidado en el uso de los fondos públicos para poner a Rafaela en primer lugar.

- ¿Cuál es la situación de los recursos con los que cuenta nuestra ciudad en su presupuesto?

- Muchos de los recursos que contempla este presupuesto están en riesgo en función del fuerte recorte de la inversión en servicios públicos esenciales que tanto Nación como Provincia se proponen llevar adelante, en el marco de sus ya demorados presupuestos. Por eso es que les decimos a los rafaelinos: atención, tenemos que defender nuestros recursos, aquellos con los que garantizamos el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de nuestro pueblo.

Tenemos que estar unidos, no es tiempo como dicen por ahí, de aislar a nadie. Es tiempo de defender todos juntos a Rafaela. Y la tenemos que defender, no de una tormenta, que es un fenómeno natural y del que nosotros sabemos y mucho... la tenemos que defender de un gobierno nacional tormentoso y de una crisis más asociada a su propia ineptitud -en el mejor de los casos- que a las variables del clima.