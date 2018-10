"Nos mintieron Castellano, los concejales y el ENACOM"

Verónica Ledesma, del barrio 17 de octubre, realizó algunas declaraciones sentando su postura sobre la nueva ordenanza que busca regular a las antenas. "La presentación de 'antenas amigables' la hicieron un día martes, a las 10. Sólo se enteró la gente de ENACOM, Garrappa y Muriel. Nos enteramos por el diario, en la nota que salió el mismo día. Y los concejales se enteraron porque les avisamos nosotros. Los ediles no estuvieron invitados", indicó.

"Hay todo un movimiento político y económico. Eso se ve en que están de acuerdo para la ordenanza las empresas, ENACOM y la Municipalidad. Les conviene a las tres partes, no a los vecinos. No queremos perder salud. Es tan simple como ello", completó. "Maina nos pide pruebas: las tenemos. Hay estudios que se vienen haciendo desde 1980. Se las entregamos al Intendente y a los concejales", dijo.

"Dijeron que se hicieron mediciones. Dieron números diferentes. Quisiera saber si se hicieron, cuántas mediciones se hicieron, qué resultados dio. Dijeron que no se supera el nivel permitido por la OMS. ¿Conoce esta gente cuál es el permitido? ¿Por qué no lo menciona? Cuando alguien miente, ¿se le vuelve a creer? Nos mintieron los concejales, el Intendente, el ENACOM y con este mapa de radiaciones, que dicen que existe pero nadie lo tiene", cerró.