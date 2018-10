La ciudad prioriza la accesibilidad universal

Desde el Municipio local se puso de relieve que en una nueva instancia del Plan de Desarrollo Sunchales 2030, se concretó la reunión del Consejo General, conformado por el intendente Gonzalo Toselli, el presidente del Concejo Municipal Fernando Cattaneo y dos representantes por mesa promotora.El encuentro de referencia tuvo lugar el pasado martes 2 de octubre en el Salón Azul del Edificio Municipal, donde cada mesa presentó su proyecto y finalmente, como establece el reglamento del Plan de Desarrollo, el Consejo General decidió el proyecto que se priorizará para la asignación de $ 65.000 del Presupuesto 2019, con el fin de comenzar con las primeras etapas del mismo.Las mesas promotoras expusieron sus proyectos referidos a Empleo Joven, Energías Renovables y Accesibilidad Universal. Fue este último el que, finalmente, fue elegido como el proyecto a desarrollar. Cabe aclarar que esto no significa que los dos restantes no se concreten, sino que se buscará financiamiento por otras vías.Al finalizar las presentaciones, el Intendente destacó la calidad y el trabajo que reflejaban. Además, se mostró sumamente optimista por el compromiso de quienes participaron dedicando su tiempo a trabajar en proyectos estratégicos para la ciudad, en beneficio de todos los sunchalenses.Se recuerda que estos tres proyectos fueron votados por vecinas y vecinos en las encuestas que se hicieron a fines de 2016.Mariana Battistutti en representación del Hospital y Melina Acosta como presidenta del Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad, hablaron de su Programa Local de Diseño Universal y Accesibilidad Urbana y Edilicia. Este proyecto apunta a eliminar la vulnerabilidad de derechos que se genera con la obstaculización del tránsito y acceso a edificios públicos y privados, no sólo a las personas con discapacidad, sino también a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, o personas que circunstancialmente tengan alguna reducción en sus capacidades para moverse.Eugenia Gamero y Marcela Ochat, en representación de la Casita del Niño y Lazos respectivamente, expusieron el proyecto Empleo Joven, que plantea como objetivo la plena inserción de jóvenes de 18 a 30 años en el mercado laboral local, apuntando principalmente a la articulación y coordinación de las políticas y los programas existentes, logrando un equilibrio entre la demanda y la oferta laboral existente.Por último, Daniela Gonzalez coordinadora de Adesu y José Romero en representación de Cicles Club Sunchales, presentaron su proyecto que tiene como desafío diversificar la matriz energética de Sunchales, a través de soluciones innovadoras y sustentables que contribuyan a mejorar la calidad de vida y proporcionen seguridad energética. Este proyecto abarca desde la sensibilización en la temática, apuntando no sólo a la reducción el uso de energías tradicionales por sus elevados costos, sino también al cuidado del ambiente. También pretende generar inversiones en la ciudad y beneficios que apunten al desarrollo de estas fuentes energéticas.Cabe aclarar que cada uno de estos proyectos se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que la ciudad está comprometida desde que el Municipio decidió adherir a la Red Argentina de Pacto Global de Naciones Unidas.En primer lugar el proyecto de Empleo Joven se relaciona con el Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.El proyecto de Accesibilidad Universal a su vez contribuye con el Objetivo 11 que busca Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.El último de Energías Renovables contribuye a cumplir el Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y moderna para todos.