El nuevo Volkswagen Vento ya está entre todos nosotros

Volkswagen lanzó ayer en nuestra ciudad el nuevo Vento, con un Roadshow que se realiza en simultáneo en más de 20 ciudades de la Argentina. La acción consiste en presentar el nuevo sedán de la marca alemana al público local en cada uno de estos puntos, con la invitación a realizar pruebas de manejo.

Además de Rafaela, las ciudades que integran este roadshow son Bahía Blanca, Bariloche, Catamarca, Córdoba, Godoy Cruz, La Rioja, Lobos, Mar del Plata, Olavarría, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Rosario, Salta, San Francisco, Santa Fe, Tandil, Tucumán, Villa Allende y Villa María, entre otras.

Además, a través de Volkswagen Financial Services, el nuevo Vento se ofrece en octubre con las siguientes alternativas de financiación: tasa fija del 14.9% a 24 meses y, para quienes deseen acceder a mayor plazo, una tasa fija del 29.9% a 36 meses, ambas con posibilidad de financiar hasta el 50% del valor del vehículo.

"Hemos recibido varias consultas en la jornada de hoy -por ayer- sobre el Vento. El que tiene un Vento, quiere seguir con el mismo formato, quiere un nuevo, lo quiere mantener y renovarlo. Fuimos convocando a todos los usuarios de Vento en esta ciudad y la verdad que hemos tenido buenas respuestas. Llamados, consultas... sabían que el auto estaba por llegar y los clientes no se abstuvieron por preguntar", le dijo a LA OPINION Leandro Romero, gerente de ventas de Escobar Rafaela.

En el día de ayer, ideal para salir a manejar, fueron más de 20 los que se subieron a esta máquina para probarlo, hacer una especie de test y chequear la calidad extrema. "En esta ciudad se pregunta mucho por el Vento, hay muchos rafaelinos que tienen este auto. Es un modelo un poco más agresivo que los anteriores, pero no deja de mantener la calidad y el confort al que nos tiene acostumbrado la marca", dijo el gerente.

Recordemos que se trata de la 3ra. generación del exitoso sedán mediano de la marca alemana, que en nuestro país es uno de los referentes del segmento C y que llega completamente renovado.



SOBRE EL AUTO

Llega importado de México en dos versiones: Comfortline y Highline. Se posiciona por encima del Virtus y por debajo del Passat.

Las dos variantes ofrecen el mismo motor: un naftero 1.4 litros turbo TSI de 150 caballos de potencia, que trabaja junto a una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades. Es el propulsor que traía el modelo anterior.

En 2019, según confirmó Volkswagen, se añadirá a la gama una versión denominada GLI, de corte deportivo. Su motor será un naftero 2.0 litros turbo TSI, en este caso con capacidad para entregar hasta 230 CV. La caja será automática y de seis velocidades, pero DSG.

El nuevo Vento reemplaza la plataforma PQ35 por la MQB. Gracias a esto, es más largo, alto y ancho que el modelo actual. Mantiene la capacidad de baúl, pero aumenta -según Volkswagen- el espacio para las piernas de los pasajeros de atrás y la habitabilidad en general.

Renueva la parrilla, el capot, los paragolpes, los faros, el portón del baúl y las llantas de aleación, entre otros elementos. Adopta rasgos de diseño del Arteon, el nuevo sedán de lujo de la marca alemana.

Viene de serie con control de estabilidad y tracción, bloqueo electrónico de diferencial, seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina), anclajes Isofix, faros antiniebla delanteros, asistente para arranque en pendientes y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, entre otras cosas.

Las dos versiones también incluyen una pantalla táctil de 8 pulgadas para el sistema de información y entretenimiento, con navegador satelital y App Connect. La novedad: traen cargador de celular inalámbrico de serie. También incorpora el instrumental totalmente digital en la opción Highline.

El Vento Comfortline equipa climatizador automático bizona, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, espejos exteriores eléctricos con función térmica, control de velocidad crucero, cámara de marcha atrás, tapizados de tela, volante multifunción forrado en cuero, pomo de palanca de cambios forrada en cuero, freno de estacionamiento electromecánico y asiento trasero con respaldo abatible.

A todos estos elementos, el Vento Highline adiciona sistema de arranque sin llave, apoyabrazos central trasero, asiento trasero 60/40, ajuste eléctrico para la butaca del conductor, climatizador en los asientos delanteros y tapizados de cuero Viena perforado.