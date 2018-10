Semana de Cine Nacional

Desde el Municipio local se ha difundido información relativa a la programación para la semana en curso, que ofrecerá la pantalla del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. La céntrica sala propone tres títulos de producción nacional, a saber:(Argentina, 2018) / Dirección: Gastón Duprat.Guillermo Francella, Luis Brandoni, Andrea Frigerio.100 minutos.Comedia - Drama.Apta para mayores de 13 años con reservas.Arturo y Renzo están unidos por una vieja amistad, aunque no siempre coinciden en sus opiniones lo cual provoca una infinidad de discusiones entre ambos. Arturo es el exitoso dueño de una galería de arte y un galán empedernido. Renzo es un pintor con talento pero en decadencia y lo único que parece mantenerlo a flote es su alumno Alex. Cuando Arturo intenta remontar la carrera artística de su amigo, el plan resulta más loco y arriesgado de lo que esperaban.Podrá verse en Espacio INCAA desde el viernes 5 al martes 9 de octubre a las 19:45. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.(Argentina, 2018).Luis Ortega.Lorenzo Ferro, Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Peter Lanzani, Cecilia Roth.17 minutos / Género: Policial.Apta para mayores de 16 años.Buenos Aires 1971. Carlitos es un joven de 17 años con un andar de película y rulos rubios que caen sobre su cara de niño. Desde chiquito se encariñó con lo ajeno, pero fue en la temprana adolescencia cuando descubrió que su vocación era ser ladrón. Cuando conoce en su nuevo colegio a Ramón, inmediatamente se siente atraído por él y decide llamar su atención. Juntos comienzan una historia de descubrimiento, amor y crimen. Matar se vuelve una consecuencia, un eslabón de una cadena irrefrenable hasta que Carlitos es atrapado por la policía. Por su aspecto angelical, la prensa lo apoda “El Angel de la Muerte”. Se le adjudican más de cuarenta robos y once asesinatos. Hoy, con más de 45 años en la cárcel, Carlos Robledo Puch es el preso más antiguo de la historia penal argentina.Podrá verse en el marco de Espacio INCAA desde el viernes 5 al martes 9 de octubre a las 21:30. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.(Estados Unidos, 2018) / Dirección: Eli Roth.Cate Blanchett, Jack Black, Owen Vaccaro.105 minutos.Fantasía - Terror.Apta para todo público.Lewis es un niño huérfano que se muda a la casa de su tío. Pese a que todo parece normal, en ese hogar, su tío y su vecina esconden muchos secretos. El extraño tic-tac de un reloj resonando por las paredes de la casa inquieta al pequeño, lo que lo lleva a intentar descubrir los misterios ocultos. Sus descubrimientos desembocan en la apertura de un portal a otro mundo plagado de criaturas mágicas que provocará la destrucción del nuestro si no logra detenerlo a tiempo.Podrá verse desde el viernes 5 al martes 9 de octubre a las 17:50. La entrada general tiene un valor de $ 90.