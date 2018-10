Eliminado de la Copa Argentina, el único objetivo que tiene por delante Atlético de Rafaela es el torneo de la B Nacional. Ahí deberá apuntar todos sus cañones. La caída ante Sarmiento de Resistencia, equipo del Federal A, duele en el mundo celeste, pero es aún más preocupante el rendimiento que volvió a mostrar el equipo conducido por Víctor Bottaniz. La “Crema” no levanta, no encuentra el rumbo.



“Fue un partido que nos costó bastante, en el primer tiempo pateamos una o dos veces al arco y en el segundo tiempo directamente no pateamos al arco, no se que está pasando”, confesó tras el 0-2 Ramiro Macagno.



Fue la tercera derrota consecutiva que suma Atlético (contando las de Ferro y Chicago por la BN) y es un difícil momento por el cual se encuentra transitando el conjunto de barrio Alberdi. “A veces cuando perdés algún partido entras en un bajón y te cuesta salir pero el grupo está bien, estamos unidos y vamos a tratar de levantar esto el domingo”, advirtió el capitán.



Si bien recién es el comienzo del torneo se puede afirmar que a la Crema se le viene una final ante Guillermo Brown en Puerto Madryn, de esos partidos que se tienen que ganar para generar un corte, un antes y un después. “Si, creo que sí, todavía falta muchísimo pero nosotros vamos a tratar de conseguir los tres puntos cueste lo que cueste”, afirmó Macagno.



Por último, el arquero albiceleste hizo un análisis de lo que fue el cotejo en Paraná ante los chaqueños: “En el PT no me pareció desordenado, ellos tampoco tuvieron muchas situaciones, antes del gol no habían tenido ninguna. Después del gol el mano a mano, y en los últimos quince cuando cedimos algo de terreno por ir a buscar el resultado”.