"Perras on the Beach" se presenta en Rafaela

La banda mendocina Perras on the Beach actuará esta noche a partir de las 21 hs. en el Centro Cultural Municipal de Rafaela en lo que prometen brindar un show único, en el marco de una gira nacional para presentar en sociedad su segundo álbum, "Flow de Cuyo".Perras on the Beach son Simón Saieg en guitarra y voz, Bruno Beguerie en bajo y voz, Ignacio Laspada en guitarra eléctrica, Fabricio Foresto en batería y Rodrigo Martínez en sintetizador. Su música ya se cobró seguidores de todas las edades en todas partes del país y alrededores, mezclando rock alternativo en clave indie con hip-hop, trap y psicodelia.La gira los estuvo llevando este año por los principales festivales y ciudades de todo el país, en medio de una ola que puso a la música indie mendocina en el centro de la escena, de la mano de Usted Señalemelo (su banda hermana, quienes produjeron Flow de Cuyo), Mi Amigo Invencible y unas cuantas otras. Su nuevo disco incluye las participaciones del rapero Wos y el también mendocino ENLDRG (Gastón Ramos).La apertura del evento estará a cargo de los locales El Acople, que harán sonar algunas de las canciones que les consiguieron seguidores en toda la región.