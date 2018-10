CRAR cierra de local

Este sábado se jugará la novena y última fecha de la Reclasificación del TRL, instancia que a tiene consagrados a Rowing y CRAR. Los de Paraná se aseguraron el ascenso y los de nuestra ciudad mantienen la categoría.

Los dirigidos por Enrique López Durando recibirán a Los Caranchos de Rosario, juego principal que comenzará a las 16 pero previamente jugarán las Reservas (14.15hs) y Pre-Reserva (13.45) de cada elenco.



Toda la fecha: CRAR vs Caranchos (Federico González), UNI (SF) vs La Salle (Darío Botta), Rowing vs Alma Juniors (Fabián Prats). Domingo: Tilcara vs Los Pampas (Ulises Ruiz). Provincial vs Logaritmo (Leonidas Diez)



Las Posiciones: Rowing 37; CRAR 31; La Salle 24; Los Caranchos 23; Universitario de Santa Fe 20; Tilcara 17; Los Pampas 16; Provincial 15; Logaritmo 14; Alma Juniors 3.



SE JUEGAN LAS SEMIS



Este sábado, en cancha de Duendes, se jugarán los encuentros de semifinales. A las 14 hs. GER vs Jockey (Damián Schneider) y a las 16hs jugarán Duendes vs Santa Fe RC, (Juan Spiranddelli).

Por el 5to puesto definirán CRAI vs Old Resian y por el 7° lo harán Estudiantes vs Universitario Rosario.



