Menem fue absuelto en la causa por tráfico de armas

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La Cámara Federal de Casación Penal absolvió ayer al ex presidente Carlos Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, al considerar que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme.El tribunal, integrado por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, se expidió en el marco de la causa que se inició en 1995, luego de 23 años de recorrido judicial. El senador nacional fue condenado a siete años de prisión por el caso, pero nunca llegó a estar firme la sentencia y ahora fue absuelto.La Cámara Federal falló a favor de los acusados y el mismo ahora podrá estar sujeto a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia si el fiscal apela. El 7 de noviembre de 2011 el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los acusados, entre ellos Menem, pero dos años más tarde la Cámara Federal de Casación, con otra integración a la actual -Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Raúl Madueño-, anuló esa decisión.Así, el Tribunal 3 fijó las penas y en ese marco el senador de La Rioja recibió siete años y medio de prisión, algo que luego apeló y no llegó a quedar firme. Los jueces Riggi y Catucci entendieron que hubo un "exceso temporal" para resolver sobre las condenas de los acusados.En su voto, Catucci consideró que no existió delito de contrabando en el hecho, sumado a que están vencidos los plazos; en tanto que Riggi solo habló del exceso de tiempo para juzgar.Por su parte, el tercer juez, Carlos Mahiques, votó por condenar a todos salvo a Menem y Jorge Antonio Cornejo Torino, quien fuera director de Fabricaciones Militares.El fallo de la Cámara Federal fue fuertemente criticado por los diputados Elisa Carrió y Mario Negri (Cambiemos) y dejó abierta la puerta para que otros tribunales utilicen el concepto del "plazo razonable", incluso en casos en los que hubo condenas.La venta ilegal de armas fue la primera sentencia contra Menem, ya que en diciembre de 2015 fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno, decisión que está pendiente de revisión en la Sala II de Casación.CELEBRO ZULEMITAZulema Menem, la hija del ex presidente Carlos Menem, celebró en las redes sociales la absolución de su padre en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador con una foto junto a él y la frase "todo pasa". "Todo pasa... y esto también pasó. Te amo viejito", escribió "Zulemita" en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se la ve con su padre, ella recostada sobre su pecho y él besándole la frente.