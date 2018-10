Debate sobre un incidente vial e incendios en planta de residuos

La falta de información acerca de un sonado incidente vial, acaecido a finales del año anterior y los incendios en la planta de tratamiento de residuos generó un prolongado debate, que se dio antes del inicio formal de la sesión y que consumió más de media hora del encuentro deliberativo.En la ocasión el presidente del cuerpo, Fernando Cattaneo, puso de relieve su preocupación por el estado de las actuaciones por el incidente vial en el que se vieron involucrados integrantes del cuerpo de inspectores municipales, no se conoce la resolución sumarial, y remarcó que pasaron cuatro meses desde la última minuta requiriendo información 8 abril de 2018), y no hubo avances en la situación "el cuerpo sigue sin información", recordó que siempre manifiestan buena predisposición para contestar pero "acá deja mucho que desear" y puntualizó que este desconocimiento genera desconfianza, aseverando que es prioritario e imperioso conocer resultados la instrucción sumaria, y qué medidas van a tomar.Oscar Trinchieri manifestó su coincidencia por lo expuesto por Cattaneo.Por otra parte hizo alusión a los olores y humo en el casco urbano, producto de incendios en la planta de tratamiento de residuos. Recordó que oportunamente fue comprobado que esos incendios son intencionales, y que el Municipio no realiza las obras necesarias en ese sitio porque los esfuerzos se destinarán la instalación de la nueva planta (Consorcio Girsu), en el terreno adquirido con ese fin, recordó que desde el Ejecutivo se había informado que esas obras serían iniciadas en el primer semestre de este año, no habiéndose hecho, hasta el presente ninguna acción.Leandro Lamberti hizo saber que el sumario se realizó y los involucrados fueron notificados. Por otra parte la respuesta al Concejo está elaborada, y admitió que está pasado de tiempo.En cuanto al tema de la planta de tratamiento recordó que el tema de los incendios hace más de 10 años que vienen sucediendo. Recordó que la instalación de la nueva planta está frenada por una acción judicial interpuesta por vecinos del sector, por lo que las obras están demoradas, informó que el aporte para ejecutarlas está disponibles, además remarco´que la Justicia no toma determinación pero tampoco impide que pueda avanzarse en las obras.Finalmente sugirió que se eleve una nota al Ejecutivo convocando al Secretario de Obras y el Asesor Letrado, para clarificar la situación.Los temas que se consideraron a continuación los desarrollaremos en próximas ediciones.