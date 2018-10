De la Rúa fue sometido a una angioplastia

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ex presidente Fernando de la Rúa habría sido sometido ayer a una angioplastia coronaria en una clínica privada, tras haber sufrido un nuevo infarto. El ex mandatario nacional ingresó cerca de las 14:00 de este jueves al Instituto del Diagnóstico, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, con un dolencia en el pecho.De acuerdo con lo que informó el diario Clarín, el equipo médico de Luis De la Fuente le practicó una angioplastia y el ex jefe de Estado ya se encuentra en "condición estable".Según trascendió, De la Rúa va a permanecer unos días internado en terapia intensiva para su observación, teniendo en cuenta que ya había sufrido un infarto en mayo pasado. "Se le hizo una coronariografía, que es un estudio invasivo, y se le detectó una arteria tapada, por lo que el equipo de De la Fuente decidió practicarle una angioplastía y colocarle un stent", precisó una fuente médica al portal Infobae.