Alberto Garibaldi: "las cosas que suceden son por el factor humano"

El ingeniero Alberto Garibaldi disertó ayer en nuestra ciudad sobre "Manejo Inteligente". La actividad, que se desarrolló en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, contó con la organización tanto de la CETAR como de VTI SA, Verificación Técnica Vehicular.Solo hace escuchar su voz para vincular a Garibaldi con el famoso programa "Autotécnica". Ingeniero mecánico recibido en la Universidad Tecnológica Nacional, afirmó en la ciudad estar inoculado por el "virus de la mecánica". ¿Cuáles son los consejos para un buen manejo? "Sentido común, el menos común de los sentidos. No abusar de los vehículos (los que vienen en pick up se lo tiran a los más chicos). Mantener el vehículo en condiciones (sobre todo, para aquellos que no le gustan los fierros, que lo ven como una herramienta, como una cacerola). Y viene bien obligarlos para que lo estén", respondió a la pregunta de LA OPINION."La técnica de los vehículos está creciendo de manera exponencial, que es necesario para suplir las malas maniobras de la gente. Esto viene acorde a un montón de dispositivos que dan sensación de seguridad. Hace que todo parezca fácil. Y también conlleva un peligro: que todo parezca fácil, y las leyes de la física siguen siendo las mismas. El problema es creer que uno sabe manejar porque la máquina hace todo. Y si por algún motivo se sube a otro vehículo sin tantos accesorios y quiere hacer lo mismo, se pega una piña. Hay que concientizar que las cosas que suceden son por el factor humano. Hay que manejar de forma responsable, seria", señaló. "El 64% de los accidentes es el factor humano. El 16% es por el estado de la ruta y el resto son factores mecánicos. El problema es la frontera entre uno y otro", detalló.¿Qué pasa con las motos? ¿Se puede ordenar? "Creo que sí. En muchos lugares del planeta, los organizan y hacen respetar la ley. Le sacan la moto, multa, va preso... ¿Es una solución? No es una solución: es una necesidad. Las motos permiten llegar a los trabajos fácilmente. La gente las necesita. ¿Están capacitados? Creo que no, que hay que dar una capacitación. No solo que la moto ande bien, sino que se dé una prueba de idoneidad", dijo. En cuanto a si debieran cobrarse multas más caras, indicó "si es así, es probable que no estén en condiciones de pagarla. Si le quitás la moto, lo ponés en una situación social complicada. Yo haría un 'casco sanitario': le cobro una multa accesible y le doy un casco, al cual se lo estoy cobrando. A la próxima, le saco la moto y no maneja nunca más".¿Se puede manejar hablando por celular? "Hay que tener en cuenta las distancias. Entre que tomó el celular y respondió, pasaron entre 30 y 40 metros en donde no vio nada. ¿Se puede? Sí, con los controles que permiten no sacar la vista del frente. ¿Cómo se arregla esto? Con educación y respeto", indicó.