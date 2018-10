Santucci hizo pública su postulación

Mientras el primer equipo juliense buscará finalizar lo mejor posible la temporada liguista 2018, y a la espera del Torneo Regional Amateur del próximo año y respondiendo a la requisitoria de varios hinchas que nos hicieron llegar su incertidumbre con respecto al futuro del club en lo institucional, en las últimas horas han surgido novedades importantes en cuanto a los destinos futuros del club.

Sabido es que el próximo 31 de noviembre, 9 de Julio deberá renovar sus autoridades de Comisión Directiva. Actualmente, desde hace varios meses, el presidente interino es Walter Gunzinger, quien asumió en el cargo mediante el nuevo estatuto que ya está en vigencia, en reemplazo de Franco Moroni, quien dejó la presidencia hace casi 1 año por cuestiones personales cuando le restaba uno más al frente de la institución para finalizar su mandato -fue el máximo dirigente durante 4 temporadas-.

Ahora bien, desde hace unos días, Edgardo Santucci, hincha juliense y quien es dueño de un hotel en inmediaciones de la Nueva Terminal de Omnibus, hizo pública en las redes sociales y en algunos medios de la ciudad su postulación para la presidencia del León rafaelino. De hecho, ya dio a conocer sus propuestas y objetivos que quiere llevar a a cabo con su grupo de trabajo. Igualmente, desde el oficialismo se está trabajando para tener una lista y también se está consensuando para evitar el llamado a elecciones si es que se presenta más de un candidato. De todos modos, aún no hay certezas de nada.

En este sentido, para recabar mayor información, LA OPINION se contactó con Emiliano Montagna, actual secretario juliense, quién nos comentó de manera cauta que “no hemos definido nada. Todo está en tratativas. Sé que hay otra persona que dijo en varios lados que quiere ser presidente del club. De hecho, hemos mantenido una charla con este señor en una reunión de CD porque tenemos la idea de buscar unidad y evitar las elecciones. Pero lo concreto es que queremos hacer lo mejor para el ‘9’ y estamos abiertos al diálogo desde el oficialismo. Estamos analizando los pasos a seguir, vamos a presentar una lista y estamos trabajando en eso. Esto no quiere decir que yo sea o no cabeza de grupo, porque pretendemos que uno trabaje a la par de otro. También puede seguir al frente del club Gunzinger, que creo que va a seguir trabajando con nosotros. Así que por ahora, no hay nada concreto”.



SENTIMIENTO JULIENSE

Del otro lado, este Diario también se contactó con Santucci, de 47 años, comerciante, hotelero y que vive en el barrio 9 de Julio, quien nos confirmó su candidatura a presidente. “Tengo la propuesta, clara y contundente, para salir de este modelo ortodoxo y agotado. No queremos endeudar al club, sino gestionar. Esta CD no hace nada, ni siquiera un padrón de socios tiene. Pero estamos trabajando en el armado de la lista Sentimiento Juliense”. También agregó el dueño del Hotel Perla del Oeste que “un dirigente actual del club se acercó a mi hotel para ofrecerme ser vocal y que haga todo el trabajo que 9 de Julio necesita. Por supuesto que no aceptaría bajo ningún punto de vista. Trabajaré con todos los puntos pero con mi grupo de trabajo. Y si ganan ellos, los socios sabrán”. Por último, Santucci fue más allá y con mucho optimismo señaló que buscarán tener presencia en la Asociación del Fútbol Argentino. “Vamos por Claudio Tapia en AFA. Tenemos el apoyo de Unión de Santa Fe y Argentino de Rosario, ambos manos derecha del Chiqui, actual presidente de AFA”, concluyó Cacho Santucci.



LA PROPUESTA

“Hola juliense, me llamo Edgardo Santucci (Cacho) y quiero que me acompañes para ser presidente del Club y así entre todos pondremos a "9 de Julio" en el lugar que tiene que estar. Nuestra propuesta es la siguiente:

• Nuestra primer labor de gestión será hacer una gran campaña de socios ofreciendo dichos servicios.

• Nuevo bancos de Santa Fe (solo para socios).

• Servicios de ambulancias domiciliaria.

• Enfermera móvil 24 hs disponibles.

• Creación de área de turismo.

• Creación de página web informativa con venta de los productos julienses.

• Gestionaremos la concreción del sum sobre calle Ayacucho paralelo a las tribunas. • Todos los socios podrán acceder a uno de nuestros salones, sin costo y con una anticipación para su reserva de 90 días hábiles.

• Estamos programando en las instalaciones del club policial, colonias de vacaciones para todos los chicos del club. Y también para todas las familias julienses para que puedan utilizar las instalaciones a partir del 15/12 (sin costo). Ampliaremos acuerdos con mas comercios para que nuestros socios accedan a importantes descuentos en sus compras. • Incluiremos un seguro de vida para todos los socios.

• Servicio de sepelios.

• Todos nuestros socios podrán contar con el servicio de internet de la empresa CHAVO WIFI con un 10% de descuento.

* La renovación del alquiler del bar y cancha de bochas de nuestra institución serán a través del llamado a licitación con sobre cerrado donde serán abiertos en audiencia pública.

• Potenciaremos nuestro salón (ex mister loco) como una alternativa más en nuestra ciudad para salón de fiesta. Llamaremos a licitación entre todas las empresas gastronómicas de nuestra ciudad para que trabajen en el lugar con un canon fijo. El club se hará cargo del sonido e iluminación. Siendo existente de dicho boliche, si me acompañas para que sea presidente, el primer día de nuestra gestión haremos una auditoria e inventario que daremos a conocer a nuestros socios. Nuestra gestión será transparente y será informada a través de nuestra página web para nuestros socios. Modificaremos el horario de atención administrativo de 7 a 13 hs y quedará el horario actual para la atención a las distintas disciplinas deportivas. Queremos un club de puertas abiertas para todos nuestros socios y queremos escuchar tus inquietudes para que juntos podamos ser una gran familia Mi compromiso es trabajar para el club”.