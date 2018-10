Toyota presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

BUENOS AIRES, 5. - Como parte de su acuerdo global con el Comité Olímpico Internacional, Toyota se convirtió en el socio de movilidad oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para el período 2017-2024, en el que se incluye Buenos Aires 2018.Con esta alianza mundial, Toyota promueve la creación de una sociedad sin discriminación a través del deporte y se compromete a crear una sociedad sostenible a través de la movilidad. Los valores de Toyota de mejora continua y respeto por las personas son compartidos por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que convocan al mundo entero en amistad y solidaridad para celebrar el potencial humano.Para Toyota, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son plataformas que vinculan el compromiso global de la compañía con el concepto de “movilidad para todos". A través de una visión compartida, el objetivo es transformar la manera en que las personas se mueven por el mundo y de crear soluciones para las barreras de movilidad que limitan el potencial humano, desde un sistema optimizado de transporte público para las grandes ciudades hasta soluciones individuales para personas con desafíos físicos.Toyota se convirtió en el primer socio en la historia del programa “The Olympic Partner” (TOP) al patrocinar la categoría “movilidad”, la cual comprende: vehículos (incluidos autos, vehículos de movilidad urbana y vehículos comerciales); servicios de movilidad (incluidos los sistemas de seguridad vial y de transporte); y otras soluciones de movilidad.Toyota cree que la movilidad va más allá de los automóviles; se trata de superar los desafíos y hacer realidad los sueños, la cual está simbolizada por la iniciativa corporativa "Start Your Impossible" y es la base para su transformación de una empresa de automóviles a una empresa de movilidad."Start Your Impossible" se lanzó en 2017 para celebrar el patrocinio global por ocho años de Toyota con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos."Start Your Impossible" no es solo un slogan. Es una iniciativa corporativa que se desarrolló con el objetivo destacar la misión de Toyota de crear una sociedad sin barreras, donde se refuerza los valores de la compañía de humildad, superación de desafíos y de nunca darse por vencido.El acuerdo global con el Comité Olímpico Internacional (COI) incluye los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde Toyota será una parte fundamental de la organización proveyendo 338 vehículos de soporte para diferentes actividades del certamen Olímpico.A su vez, Toyota continua participando en el Tour de la Antorcha Buenos Aires 2018 con el soporte de la pick-up Hilux producida en Zárate, que transporta la llama Olímpica de la juventud a través de 17 ciudades de Argentina en casi 60 días, con un recorrido total de 14.000 km.El Tour de la Antorcha de la llama Olímpica de la juventud comenzó el 5 de agosto en un itinerario que incluye diferentes provincias de todo el país, y finalizará el 6 de octubre en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para ser parte de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud.Durante el desarrollo de la competencia Olímpica, Toyota también estará presente en 2 de los parques Olímpicos de la ciudad de Buenos Aires: Green Park (Bosques de Palermo) y Parque Tecnópolis.